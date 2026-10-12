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Deportes

Fisterra y Baio comandan una apretada Liga da Costa

Entre los puestos de descenso y de playoff hay tan solo ocho puntos de distancia

Rosa Balsa
12/10/2026 19:34
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Sofán B y Cee, en un encuentro de esta temporada
Raúl López
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Tras cinco jornadas disputadas, la Liga da Costa está muy apretada. Fisterra y Baio encabezan la clasificación con trece puntos (cuatro victorias y una derrota cada uno), seguidos a solo dos puntos de distancia por el Cee.

Entre el tercer clasificado, el Cee (once puntos), y el colista, el Cabana (tres puntos), hay tan solo ocho puntos de diferencia, por lo que la competición se presenta muy abierta.

Fisterra y Baio mantuvieron el ritmo este fin de semana. Los fisterráns ganaron 2-5 en el campo del Soneira y el Baio se impuso por la mínima en casa al Malpica.

El Cee, a su vez, ganó este lunes 1-2 en el campo del Ponteceso.

A su vez, el Porteño venció 3-0 al Corme; el Cabana sumó su primer triunfo en el campo del Sofán B (0-1); el Oza venció 2-1 al Camariñas; el Coristanco cayó en casa 0-3 ante el Outes; el Corcubión ganó 0-1 en el campo de la Esteirana.

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