Fisterra y Baio comandan una apretada Liga da Costa

Sofán B y Cee, en un encuentro de esta temporada Raúl López

Tras cinco jornadas disputadas, la Liga da Costa está muy apretada. Fisterra y Baio encabezan la clasificación con trece puntos (cuatro victorias y una derrota cada uno), seguidos a solo dos puntos de distancia por el Cee.

Entre el tercer clasificado, el Cee (once puntos), y el colista, el Cabana (tres puntos), hay tan solo ocho puntos de diferencia, por lo que la competición se presenta muy abierta.

Fisterra y Baio mantuvieron el ritmo este fin de semana. Los fisterráns ganaron 2-5 en el campo del Soneira y el Baio se impuso por la mínima en casa al Malpica.

El Cee, a su vez, ganó este lunes 1-2 en el campo del Ponteceso.

A su vez, el Porteño venció 3-0 al Corme; el Cabana sumó su primer triunfo en el campo del Sofán B (0-1); el Oza venció 2-1 al Camariñas; el Coristanco cayó en casa 0-3 ante el Outes; el Corcubión ganó 0-1 en el campo de la Esteirana.