Siete puntos dan a Piragüismo Dumbría su segundo título gallego consecutivo

Todos los galardonados de Piraguismo Dumbría el fin de semana Piraguismo Dumbría

Solo siete puntos separaron a Piragüismo Dumbría de su principal rival en la lucha por el Campeonato Gallego de Promoción de Slalom. El conjunto de la Costa da Morte consiguió revalidar este domingo el título autonómico por segundo año consecutivo después de una competición muy ajustada en O Val-Mondariz, donde mantuvo un intenso pulso con el Club de Montaña e Piragüismo Quixós, de Monforte de Lemos.

La clasificación final reflejó la igualdad entre ambos equipos. Los deportistas de Dumbría sumaron 245 puntos, frente a los 238 del conjunto monfortino, una diferencia mínima que obligó a pelear cada posición hasta el final. El triunfo colectivo estuvo respaldado por varias actuaciones individuales destacadas, entre ellas un triplete en el podio benjamín masculino y cuatro medallas conseguidas por dos palistas infantiles.

Clara Mancebo, del Piragüismo Dumbría, voluntaria en la final de la Copa del Mundo de Slalom Más información

Uno de los grandes protagonistas fue Mauro Montero, que se proclamó campeón gallego en K1 benjamín masculino. Sus compañeros Nian Quinteiro y Daniel Peña completaron el podio en segunda y tercera posición, respectivamente, mientras que Lucas Rodríguez terminó quinto. De este modo, Piragüismo Dumbría consiguió colocar a cuatro de sus representantes entre los cinco primeros clasificados de la categoría.

También resultó decisiva la actuación de Clara Mancebo y Carmen Llaria en infantil femenino. Ambas subieron al podio tanto en C1 como en K1. En la primera modalidad, Carmen consiguió el subcampeonato gallego y Clara fue tercera. En K1 se invirtieron las posiciones, con Clara en el segundo puesto y Carmen en el tercero.

Carmen Llaría, de Piragüismo Dumbría, obtuvo el bronce en el Campeonato de España de nuevas promesas de Slalom Más información

Los buenos resultados continuaron en K1 alevín femenino, donde Yara Lado obtuvo la medalla de bronce y Arai Quinteiro finalizó cuarta. A estos puestos se sumó otra medalla de Uxía Quintela en benjamín femenino, además de los puntos aportados por el resto de integrantes del equipo.

La suma de todas estas actuaciones permitió al conjunto dumbriense conservar una ventaja de siete puntos sobre el Quixós y hacerse nuevamente con el campeonato autonómico, confirmando el buen momento de su cantera.