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Deportes

Lubiáns, primer campeón de la Copa Galicia

Los carballeses golearon al CDM (2-8) en un gran partido en casa

María Varela
María Varela
13/10/2026 12:03
Los jugadores del Lubiáns, celebrando el título
Los jugadores del Lubiáns, celebrando el título
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Escola Lubiáns se proclamó en casa campeón de la primera edición de la Copa Galicia tras ganar la final disputada ayer en el pabellón Carballo Calero al CDM por 2-8.

El CDM salió fuerte, con un rápido Pablo del Río que probaba a un Ramón Martín que respondía seguro bajo palos. Pero fue el Lubiáns el que golpeó primero con un ex de los colegiales como Álex Pérez, pichichi la temporada pasada en la OK Bronce. Y después, un nuevo golpe carballés con un Markel Muñoz que remató hasta tres veces en el área.

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Con el 0-2 (Lubiáns era local pero visitante) se llegó al descanso, pero nada más abrirse la segunda parte Álex Novoa anotó el tercero. Se le ponía cuesta arriba la final al CDM, que recortó con un remate en el segundo palo de Álvaro Barral. Parecía que los coruñeses apretaban, pero Ramón Martín atajaba todos sus intentos. Y los carballeses estaban inspiradísimos en ataque y David Sánchez marcó el cuarto a la contra. Si no estaba ya sentenciado el partido, lo estuvo después de que Compañía cometiera la décima falta y encima Pablo del Río viera azul. Gorka Oliveira transformó la directa y en superioridad, Oliveira, Antón López y Muñoz completaron la friolera de ocho goles que solo fue respondida por la directa transformada por Ignacio Buruaga.

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