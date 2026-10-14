Alejandro Pardo y Tina Fernández, al frente del finalizado XI circuito Correndo pola Costa da Morte

Álex Pardo y Tina Fernández Raúl López

Fisterra ponía el pasado fin de semana el broche de oro al XI circuito de carreras populares Correndo pola Costa da Morte, que entre el 8 de marzo y el 11 de octubre llevó a cabo diez citas pedestres en todas las categorías. Camariñas, Vimianzo, Zas, Mazaricos, Dumbría, Muxía, Cee, Corcubión, Carnota y Fisterra han sido escenario del gran espectáculo del atletismo en la Costa da Morte.

Una vez finalizado el circuito, será el turno para la próxima entrega de los premios de la clasificación general. Los resultados provisionales sitúan al frente de la distancia reina (10 kilómetros) al carballés Alejandro Pardo y a la muradana Tina Fernández. En la distancia de 3K , el ránking lo encabezan Carlos Fraga, de Ames, y Alejandra Formoso, de Muros.

Alejandro Pardo lidera la 10K tras disputar nueve de las diez carreras, siendo el ganador en seis ocasiones (Camariñas, Mazaricos, Dumbría, Vimianzo, Cee y Fisterra). A ello se suman dos terceros puestos (Zas y Corcubión) y un séptimo en Muxía. Su mejor tiempo lo ha marcado en Cee, con 30:38.

El segundo clasificado es Fran Pais Fondo (vencedor en Muxía y Carnota) y el tercer puesto es para Jaci Mello.

En la categoría femenina, Tina Fernández no ha tenido rival, ganando las siete carreras en las que ha competido (Camariñas, Zas, Mazaricos, Dumbría, Muxía, Carnota y Fisterra). Su mejor crono lo ha marcado en Zas, con 38:03. El mejor tiempo en las diez carreras ha sido para Antía García, con 37:21 en Cee, un circuito de los más rápidos debido a su recorrido urbano.

El segundo puesto en la general provisional es para Clara Pazos y el tercero para Diana Balboa.

Carlos Fraga y Alejandra Formoso Raúl López

En la distancia 3K, la clasificación general provisional la encabeza Carlos Fraga, quien participó en las diez carreras disputadas, ganando en Vimianzo y Fisterra; con cuatro segundos puestos (Camariñas, Zas, Mazaricos y Dumbría); un tercero en Carnota; un cuarto en Corcubión y el décimo en Cee. Su mejor tiempo fue el pasado fin de semana en Fisterra (9:36), aunque el más rápido fue Anxo Lado en Camariñas (9:27).

El segundo puesto es para Nicolás Iglesias y el tercero para Luis Miguel Feito.

En la categoría femenina lidera Alejandra Formoso, seguida de su hermana Eva Formoso y de Teresa Castro. Alejandra ha participado en ocho de las diez carreras del circuito, ganando en siete (Camariñas, Zas, Mazaricos, Dumbría, Muxía, Corcubión y Carnota). Su mejor tiempo lo ha marcado en Muxía, con un crono de 11:16.