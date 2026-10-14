Carballo acoge el domingo la primera jornada de la Liga Gallega de Natación Máster

Nadadores y nadadoras de categoría máster de la AD Fogar AD Fogar

La Piscina Carballo Calero acoge el próximo domingo día 18 la primera jornada de la Liga Gallega de Natación Máster, competición en la que van a participar un total de 79 nadadores y nadadoras pertenecientes a ocho clubes.

El necesario turno de calentamiento (9.00 a 9.50 horas) dará paso a la actividad competitiva, que se prolongará entre las 10.00 y las 13.00 horas con la disputa de las pruebas de 50 metros mariposa, espaldas y braza masculinas y femeninas; y los 400 metros libres mixtos.

En esta primera jornada los anfitriones de la AD Fogar alinearán un equipo integrado por 14 nadadores (12) y nadadoras (2) y medirán fuerzas con el Santiago (22 representantes), CN Ponte Vetus (12), A Estrada (10), Arteixo (6), Boiro (6), Ordes (5) y Riveira (4).

La temporada pasada la AD Fogar acabó en 12ª lugar entre un total de 34 clubes participantes.