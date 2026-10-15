Razo se estrena en el circuito absoluto de surf internacional con olas de hasta 2,3 metros

Los asistentes a la presentación de la Edommo Surf Pro Razo posando en la terraza del complejo Espazo Nature Mar Casal

Razo afronta desde este jueves 15 de octubre una nueva etapa en su trayectoria dentro del surf internacional. Y es que el Edommo Surf Pro Razo se estrena en el cicuito absoluto de la World Surf League (WSL) como prueba QS 2000, un salto de categoría que reúne a 150 surfistas y que estará acompañado de unas condiciones marítimas cambiantes a lo largo de las cuatro jornadas de competición.

El arenal carballés deja así atrás su etapa como sede de una competición júnior para incorporarse al circuito absoluto del surf internacional.

Según las previsiones de Wave Day, una aplicación desarrollada en Galicia especializada en el análisis de las condiciones para la práctica del surf, el oleaje podría alcanzar los 2,3 metros durante el sábado, mientras que el viento experimentará variaciones significativas entre el viernes y el domingo.

El viernes 16 se esperan olas de entre 1,6 y 1,8 metros, con periodos próximos a los 12 segundos y un viento que se mantendrá generalmente débil durante las horas de competición. Entre las 09:00 y las 16:00, las velocidades previstas oscilan entre 0,8 y 8,8 kilómetros por hora.

El sábado 17 llegará uno de los cambios más destacados. La altura prevista del oleaje aumentará hasta los 2,3 metros, mientras que el periodo descenderá hasta situarse alrededor de los ocho segundos. También se intensificará el viento, con velocidades estimadas entre 22,4 y 28 kilómetros por hora durante la misma franja horaria.

Para el domingo 18, última jornada del campeonato, Wave Day anticipa olas de entre 1,7 y 1,8 metros y periodos que oscilarán entre 6,7 y 7,6 segundos. El viento podría aumentar progresivamente a lo largo del día, desde los 14 kilómetros por hora de primera hora de la mañana hasta superar los 26 kilómetros por hora durante la tarde.

Estas diferencias reflejan la evolución de las condiciones marítimas durante el fin de semana, aunque no permiten establecer por sí solas qué jornada ofrecerá las mejores olas.

Periodo de oleaje

Más allá de la altura de las olas, uno de los indicadores relevantes para interpretar el estado del mar es el periodo del oleaje, que mide el tiempo transcurrido entre el paso de dos crestas consecutivas.

Las previsiones muestran una reducción desde los aproximadamente 12 segundos del viernes hasta valores inferiores a los siete segundos durante la tarde del domingo, lo que apunta a un cambio en las características del oleaje que llegará a Razo.

La marea también evolucionará durante el campeonato, con las pleamares de la tarde desplazándose progresivamente de las 14:20 del viernes a las 16:15 del domingo. Su influencia sobre las olas dependerá, entre otros factores, de la configuración de los bancos de arena de la playa.

El análisis realizado mediante Wave Day permite observar estas variaciones por horas y comparar la evolución del viento, la altura de las olas y sus periodos a lo largo de las jornadas.

La aplicación, desarrollada en Galicia, proporciona así una perspectiva local sobre las condiciones del Atlántico durante una competición que sitúa nuevamente a Carballo en el calendario internacional del surf.

El estreno de Razo en el circuito absoluto se desarrollará, por tanto, con un mar en evolución y con diferencias apreciables entre las jornadas, en una cita que representa un nuevo paso en la proyección deportiva de la playa carballesa.

Presentación en Espazo Nature

El programa del Edommo Surf Pro Razo 2026 se dio a conocer este jueves en un acto celebrado en las instalaciones del complejo Espazo Nature, acto en el que estuvieron presentes, entre otros, el alcalde de Carballo, Daniel Pérez, y el secretario xeral para o Deporte, Roberto García.

El representante autonómico felicitó a la organización por el salto de categoría de la prueba, que refuerza la presencia de Galicia en el circuito internacional.

Roberto García también destacó la importancia del surf en Galicia, tanto por su valor deportivo como por su repercusión económica y su vinculación con un territorio que cuenta con cerca de 1.700 kilómetros de costa.