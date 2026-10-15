Recepción municipal al Club Salvamento Acuático Laracha por su histórica temporada

Deportistas, representantes del club y del Concello posando juntos antes de la recepción Mar Casal

El Concello de A Laracha ofreció este jueves en el auditorio de la Casa da Cultura una recepción oficial al Club Salvamento Acuático Laracha (SAL) como reconocimiento a su histórica temporada y a un trabajo continuado que ha llevado a la entidad a ser toda una referencia dentro del deporte del salvamento y socorrismo gallego.

El acto estuvo presidido por el alcalde, José Manuel López Varela, que empezó felicitando a deportistas, entrenadores, directivos y a las familias por el esfuerzo y la dedicación que están detrás de los éxitos de la entidad.

El regidor aprovechó para repasar los principales resultados colectivos e individuales de la temporada 2025-2026 y puso en valor la evolución de un proyecto deportivo que combina la competición de alto nivel con la formación de base.

“Ano tras ano traedes medallas, récords e títulos galegos e nacionais. Non sei onde está o límite deste club, e alégrome de que vós non teñades intención de atopalo”, declaró el alcalde, al tiempo que destacaba la continuidad de los buenos resultados y la capacidad del SAL para seguir creciendo.

El regidor reiteró el compromiso del Concello de seguir colaborando con el club a través de subvenciones económicas y facilitando la disponibilidad de instalaciones de alta calidad como la piscina municipal.

Los deportistas del SAL durante el acto de recepción celebrado en el auditorio de la Casa da Cultura Mar Casal

En el ámbito colectivo, el SAL se proclamó campeón gallego infantil por clubes en piscina y campeón gallego por clubes en las categorías infantil y cadete en playa.

A nivel estatal, conquistó el título de campeón de la segunda división de la Liga Española de Clubes en la categoría absoluta y alcanzó el tercer puesto entre los clubes infantiles en el Campeonato de España de playa celebrado en Laredo, donde también fue el mejor equipo infantil femenino.

El balance deportivo se completa con 22 medallas en los Campeonatos de España (seis de oro, cinco de plata y once de bronce) y cuatro nuevos récords gallegos.

Además, 31 deportistas representaron al club en las competiciones estatales y la entidad supera las 80 licencias federativas, cifras que evidencian el alcance de su trabajo deportivo y la importancia de la cantera.

La recepción sirvió también para reconocer las actuaciones individuales más destacadas. Iria Barreiro se proclamó campeona de España júnior en sprint de playa, banderas y rescate con tabla, mientras que Noelia Loureiro alcanzó el título estatal absoluto en los 100 metros supersocorrista.

También consiguieron títulos nacionales las integrantes de los relevos femeninos infantiles de natación con aletas y sprint playa.

Otro de los indicadores del nivel competitivo del SAL es la presencia de diez deportistas en las listas de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo para el seguimiento de alto nivel y tecnificación.

Asimismo, Iria Barreiro y Hugo Ferreño Varela fueron convocados por la Selección Gallega para el Campeonato de España por Comunidades Autónomas, celebrado en el pasado mes de septiembre en la Comunidad Valenciana.

Hugo Ferreño obtuvo cinco podios, con una medalla de plata y cuatro de bronce, mientras que Iria Barreiro compitió en la categoría absoluta, por encima de la que le corresponde por edad.

El alcalde durante su intervención Mar Casal

El alcalde destacó que estos resultados son también consecuencia del trabajo formativo y de la implicación colectiva que sostienen el club.

Por ello incidió en la importancia de contar en ALaracha con una entidad que facilita el acceso al deporte de calidad desde las categorías de base y que, además de la competición, promueve la seguridad acuática, los hábitos de vida saludables, la igualdad, la inclusión y la participación de las familias y del voluntariado.

“Detrás dos resultados hai un proxecto deportivo que segue medrando. Moitos xa sodes campións e outros estades empezando, pero todos sodes importantes para o futuro do club e para o deporte da Laracha”, señaló José Manuel López Varela.

El regidor finalizó su intervención diciendo que “cada vez que competides, o Concello da Laracha tamén o fai con vós. E cada vez que subides a un podio, todo o municipio celebra o voso éxito”.