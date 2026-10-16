El Basket Xiria busca su segunda victoria liguera en la pista del Rosalía 

Una acción del Basket Xiria-Marín de la pasada jornada Raúl López Molina

En Tercera FEB este fin de semana se disputa la tercera jornada liguera, en la que al Calvo Basket Xiria le corresponde visitar la pista del Ulla Oil Rosalía. El choque se juega en el Pabellón del Instituto Rosalía de Castro de Santiago este sábado a partir de las 20 horas.

Aunque la temporada no ha hecho más que comenzar, los compostelanos llegan más necesitados tras caer derrotados en las dos primeras jornadas, en las que se mostraron bastantes frágiles en defensa, circunstancia que deberán aprovechar los jugadores de Héctor Méndez.

El Rosalía empezó la liga midiéndose al Círculo Gijón, que acabó imponiéndose por un aplastante 49-100. El pasado fin se semana jugaron en Vilagarcía ante el Sigaltec, equipo que también les superó por 105-79.

Por contra, Basket Xiria empezó la competición con un claro triunfo a domicilio en el derbi ante el Traumacor Culleredo (60-74), aunque siete días después se vio sorprendido en casa por un Marín Peixegalego que se llevó la victoria por un ajustado 72-74. Ambos equipos se volverán a ver las caras en la final de la Copa Galicia.

En la liga el objetivo de los carballeses es asegurar cuanto antes la permanencia. Un nuevo triunfo a domicilio reforzaría la confianza de un equipo que ha experimentado una notable renovación esta temporada.