El Calvo Xiria confía en el factor cancha para frenar al Bueu Atlético

Una acción del Calvo Xiria-Carballal (30-29) Raúl López

La quinta jornada liguera de Primera Estatal de Balonmano depara un interesante Calvo Xiria-Bueu Atlético, partido que se disputa esta sábado en el Pabellón Vila de Noia (20 horas).

Ambos equipos llegan a la cita con los mismos números en lo que a triunfos (3) y derrotas se refiere (1), si bien la capacidad goleadora de los pontevedreses asusta, ya que los 153 goles que llevan marcados en las cuatro primeras jornadas equivalen a una media de 38,25 tantos por partido.

Por contra, también encajan un promedio de 31,25 por encuentro. Muy ilustrativo al respecto es el 46-39 con el que se saldó el Ingenio-Bueu Atlético de la tercera jornada liguera.

Este sábado el cuadro pontevedrés se va a encontrar a un Calvo Xiria dispuesto a hacer de su pista un auténtico fortín. Por el momento, los de Adrián Dubra han sacado adelante los dos partidos en los que actuaron de local ante el Gáldar canario (26-24) y el Carballal (30-29).

Calvo Xiria B

En Primera Autonómica Masculina, este domingo los filiales del Bueu Atl. y del Xiria repetirán enfrentamiento. El choque corresponde a la tercera jornada liguera y se disputa en el Pabellón Pablo Herbello a partir de las 13 horas.

Ambos contendientes están en una situación muy distinta. Los locales acumulan dos victorias en otros tantos encuentros, por lo que ocupan la tercera plaza en la tabla, mientras que los carballeses cuentan sus partidos por derrotas y son colistas.

El Pablo Herbello no parece el mejor lugar para iniciar la remontada, pero los jugadores del Calvo Xiria B están obligados a intentarlo y ello pasa por darlo todo sobre la pista y por intentarlo hasta el final.