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Deportes

El malpicán Noel Carracedo se proclama subcampeón de Portugal de motocrós

Volvió a tener una destacada actuación en la prueba disputada en Granho que cerraba el campeonato del país luso

Manuel Froxán Rial
16/10/2026 22:39
Noel Carracedo empleándose a fondo en una carrera
Noel Carracedo empleándose a fondo en una carrera
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El piloto malpicán Noel Carracedo acaba de poner el broche de oro a su gran temporada al proclamarse subcampeón de Portugal de motocrós tras la disputa de un total de ocho pruebas, la última celebrada este fin de semana en la localidad de Granho.

A este éxito hay que sumar el de ganador del Campionato de Motocross do Ribatejo, que constó de un total de seis carreras.

El Concello de Malpica, a través de sus redes sociales, se hizo eco de estos  éxitos de Noel Carracedo, al que felicitan por poner el nombre de Malpica en lo más alto, al tiempo que le desean muchos éxitos en su más que prometedora trayectoria deportiva.

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