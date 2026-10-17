Basket Xiria vapulea a domicilio al Rosalía, al que derrotó por 56-113

Los carballeses se desquitaron de la derrota en la jornada anterior ante Marín Raúl López Molina

El Basket Xiria no desaprovechó la debilidad mostrada por el Rosalía para sumar la segunda victoria de la temporada en Tercera FEB (56-113). Los carballeses se mostraron muy superiores de principio a fin, al punto de doblar la anotación del conjunto local.

El choque correspondiente a la tercera jornada de liga ya estaba visto para sentencia al descanso, momento en el que los de Héctor Méndez ya ganaban ni más ni menos que por 31 puntos (30-61).

Héctor Rodríguez, con 21 puntos, fue el máximo anotador del partido.

Ficha técnica

Ulla Oil Rosalía, 56: José Jesús Vila (10), Andrés Blanco (14), Hugo Mallou (11), L. Lameiro, Santiago Lope (10)--cinco inicial-- S. Suárez (3), Juan María García, Hugo Padrón (1), A. Correa (4) y Ezequiel De los Santos (3).

Calvo Basket Xiria, 113: Alejandro Iglesias (12), Santi Martínez (8), Simón Finden (12), Lorenzo Sánchez (8), Ouwa Camara (13)--cinco incial-- R. Reguera (3), Eric del Castillo (12), Martín García (6), Nacho Luaces (3), Rubén Rey (9), Héctor Rodríguez (21) y Nicolás Fuentes (6).

Árbitros: Christian Ábalo Buceta y Pedro Muñoz Fole.

Pabellón: Instituto Rosalía de Castro de Santiago

Parciales: 13-24, 17-37, 13-33 y 13-19.

Marcador acumulado: 13-24, 30-61, 43-94 y 56-113