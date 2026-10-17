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Deportes

Basket Xiria vapulea a domicilio al Rosalía, al que derrotó por 56-113

Los carballeses ya aventajaba a su rival al descanso por 31 puntos

Manuel Froxán Rial
17/10/2026 22:48
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Los carballeses se desquitaron de la derrota en la jornada anterior ante Marín
Raúl López Molina
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El Basket Xiria no desaprovechó la debilidad mostrada por el Rosalía para sumar la segunda victoria de la temporada en Tercera FEB (56-113). Los carballeses se mostraron muy superiores de principio a fin, al punto de doblar la anotación del conjunto local.

El choque correspondiente a la tercera jornada de liga ya estaba visto para sentencia al descanso, momento en el que los de Héctor Méndez ya ganaban ni más ni menos que por 31 puntos (30-61).

Héctor Rodríguez, con 21 puntos, fue el máximo anotador del partido.

Ficha técnica

Ulla Oil Rosalía, 56: José Jesús Vila (10), Andrés Blanco (14), Hugo Mallou (11), L. Lameiro, Santiago Lope (10)--cinco inicial-- S. Suárez (3), Juan María García, Hugo Padrón (1), A. Correa (4) y Ezequiel De los Santos (3).

Calvo Basket Xiria, 113: Alejandro Iglesias (12), Santi Martínez (8), Simón Finden (12), Lorenzo Sánchez (8), Ouwa Camara (13)--cinco incial-- R. Reguera (3), Eric del Castillo (12), Martín García (6), Nacho Luaces (3), Rubén Rey (9), Héctor Rodríguez (21) y Nicolás Fuentes (6).

Árbitros: Christian Ábalo Buceta y Pedro Muñoz Fole.

Pabellón: Instituto Rosalía de Castro de Santiago

Parciales: 13-24, 17-37, 13-33 y 13-19.

Marcador acumulado: 13-24, 30-61, 43-94 y 56-113

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