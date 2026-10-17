El Bergantiños está sin laterales para recibir al peligroso Oviedo Vetusta

Los jugadores del Bergantiños celebran un gol ante el Coruxo Raúl López Molina

El Bergantiños, flamente líder del Grupo I de Segunda Federación, recibe en la séptima jornada liguera a los asturianos del Oviedo Vetusta, un equipo que la temporada pasada disputó la promoción de ascenso y que este curso lucha por volver a codearse con los mejores del grupo.

El partido se juega en el Municipal de As Eiroas, a partir de las 17.00 horas, y en las filas locales se afronta con la mentalidad de sumar los 3 puntos en juego para hacer bueno el empate logrado el pasado fin de semana en Vilagarcía, algo que permitiría al cuadro rojillo permanecer una semana más, y ya serían cuatro, en lo más alto de la tabla clasificatoria.

La trayectoria del equipo que dirige Simón Lamas es más que meritoria toda vez que con apenas mes y medio de competición ya están teniendo que lidiar con el problema de las lesiones. Para este choque seguirán siendo baja jugadores como Daniel Onyia, Dani Jodar e Isra Pérez, a los que se une Joseda, lesionado a la media hora de juego del partido ante el Arousa.

Estas bajas van a obligar a Lamas a improvisar en los laterales. Para el derecho podría recurrir a Tomás Fuentes, que en Vilagarcía ya sustituyó a Joseda, mientras que en el izquierdo podría actuar René, jugador que ya acabó el partido de A Lomba ocupando esa demarcación.

Los carballeses, que marchan invictos en la liga y con tan solo dos empates cedidos en los seis primeros encuentros, se van a encontrar con un rival que aspira a estar de nuevo en los puestos de privilegio. Su balance hasta el momento es de 3 partidos ganados, el último el pasado fin de semana en el campo del Compostela, 1 empatado (ante la Gimnástica de Torrelavega) y 2 perdidos (los dos fuera, ante Sestao River y Alavés B).

Sus máximos goleadores son Jaime Coballes y Enzo, un juvenil que es hijo del mítico Santi Cazorla y que será una de los centros de atención del partido de esta tarde en As Eiroas.

Simón Lamas: "Queremos estirar la ilusión del liderato todo lo que podamos"

En su valoración del choque ante el conjunto asturiano, Simón Lamas apunta que los rojillos están con muchas ganas y aspiran a derrotar al Oviedo Vetusta para hacer bueno el punto sumado en el difícil campo de A Lomba.

El técnico de Vilalba destaca el buen nivel que está dando el plantel en casa: "Estamos demostrando ser muy fiables ya que el equipo compite muy bien y ojalá podamos sumar otros 3 puntos en As Eiroas para seguir en lo más alto de la tabla".

Para ello confía en que "el público nos lleve en volandas en los momentos de dificultad, que seguro que los va a haber, ante un rival muy propositivo y que va a tratar de discutirnos la iniciativa en el juego". "Queremos hacer bueno el punto de Villagarcía sumando otro triunfo en casa para seguir estirando la ilusión del liderato todo lo que podamos", finaliza diciendo Lamas.