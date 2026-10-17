El Fisterra, líder de la Costa, recige al Porteño
El Baio, segundo clasificado, viaja a Corme y el Cee, tercero, juega en San Paio de Refoxos ante el peligroso Soneira
La Liga da Costa llega a la sexta jornada este fin de semana y lo hace con tres únicos equipos con la condición de invictos, los tres primeros de la tabla: Fisterra, CD Baio y UC Cee.
El líder Fisterra recibe en Ara Solis (domingo, 17.00) a un Porteño que no ha tenido un buen inicio liguero, al punto de que solo ha ganado un partido y empatado otros dos. Sobre el papel, los visitantes salen como víctimas propiciatorias.
El Baio, por su parte, viaja al campo de un Corme siempre imprevisible, aunque hasta el momento solo ha conseguido un triunfo y dos empates.
Tampoco se lo pondrá fácil el Soneira al UC Cee en San Paio de Refoxos. El equipo vimiancés marcha quinto en la tabla pero no se conforma.
La jornada se completa con los siguientes partidos: Outes-Esteirana (17.00); Malpica-Coristanco (17.00); Camariñas-Ponteceso (17.15); Cabana-SD Oza (17.00) y Corcubión-Sofán B (17.00).