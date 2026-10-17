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Deportes

El mar pondrá a prueba a los surfistas en una jornada decisiva del Edommo Surf Pro Razo

La tercera jornada del campeonato de la World Surf League (WSL) estará marcada por olas de más 2,5 metros y viento del nordeste

A. Pérez Cavolo
17/10/2026 10:53
Una de las participantes del Edommo Surf Pro Razo 2026
Una de las participantes del Edommo Surf Pro Razo 2026
Edommo Surf Pro Razo
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El Edommo Surf Pro Razo afronta este sábado una jornada decisiva en la que las condiciones del mar pondrán a prueba la capacidad de adaptación de los surfistas. La tercera jornada del campeonato de la World Surf League (WSL), que se celebra hasta este domingo en la playa carballesa, estará marcada por olas de más 2,5 metros y viento del nordeste.

Las pruebas comenzaron a las 10.00 horas con cuatro mangas de los octavos de final masculinos y los cuartos de final femeninos. A continuación, la competición se interrumpirá debido a la bajamar. La organización realizará una nueva evaluación de las condiciones a las 16.00 horas para decidir si los cuartos de final masculinos pueden comenzar a las 16.30 horas.

Los asistentes a la presentación de la Edommo Surf Pro Razo posando en la terraza del complejo Espazo Nature

Razo se estrena en el circuito absoluto de surf internacional con olas de hasta 2,3 metros

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Según las previsiones de la aplicación Wave Day, las olas podrán superar los 2,5 metros durante la mañana, con períodos de entre 8,2 y 8,3 segundos. A lo largo del día, su altura descenderá ligeramente, mientras que el tiempo entre las olas se reducirá progresivamente hasta los ocho segundos.

Olas más grandes, pero menos ordenadas

El cambio respecto al viernes será notable. Aunque las olas ganarán altura, el viento del nordeste soplará desde el mar hacia la playa de forma oblicua, una circunstancia que podría generar una superficie más irregular y dificultar la ejecución de maniobras.

En estas condiciones, la elección de cada ola podría resultar determinante. No siempre las más grandes ofrecen las mejores oportunidades para conseguir puntuaciones elevadas. La forma de la pared, su recorrido y la posibilidad de enlazar varias maniobras son factores fundamentales para los competidores.

Una ola que inicialmente parece ofrecer un buen recorrido puede presentar secciones irregulares o romper antes de lo esperado. Por ello, mantener la velocidad, adaptar las trayectorias y seleccionar las oportunidades más favorables serán aspectos especialmente importantes durante las eliminatorias.

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