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Deportes

El viento y el mar de Razo llevan al límite a los participantes en el Edommo Surf Pro

Los riders españoles Janire González, Ariane Ochoa y Yago Domínguez se meten en semifinales y pelearán este domingo por levantar el título en esta prueba de la Qualifying Series (QS 2000)

Redacción Carballo
17/10/2026 20:31
La jornada del sábado estuvo muy condicionada por las condiciones del mar
La jornada del sábado estuvo muy condicionada por las condiciones del mar
Raúl López
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Después de dos días idílicos en Razo, con sol, temperatura agradable, viento en calma, agua cristalina y olas perfectas, los surfistas del Edommo Surf Pro Razo 2026 se han enfrentado este sábado a un auténtico desafío. Entrado el otoño, la meteorología puede cambiar en cuestión de horas en esta orilla del Atlántico y desde el amanecer el nordeste ha soplado con fuerza en la conocida playa carballesa. Esta circunstancia ha cambiado por completo el escenario y el frío, la corriente y un mar totalmente destrozado han llevado al límite a los profesionales que compiten en esta prueba de las Qualifying Series (QS 2.000) de la World Surf League (WSL).

Bajo estas condiciones se necesita adaptabilidad, una excelente selección de olas y, por su puesto, una pequeña dosis de fortuna. Y eso es justo lo que ha determinado los semifinalistas de los dos cuadros, el masculino y el femenino; eso es lo que han sabido encontrar los surfistas que mañana domingo se disputarán la victoria en la cuarta edición de este evento, que, por primera vez, acoge a la categoría absoluta del circuito internacional.

Janire González y Ariane Ochoa siguen adelante

Las primeras en comprobar si alcanzarían el último día de competición han sido las integrantes del cuadro femenino. Aprovechando la media marea antes de comer se han disputaron los cuartos de final. 

En la primera manga, el enfrentamiento entre las vascas Janire González y Leticia Canales se decantó a favor de la primera. Pero el cómputo de sus dos mejores olas, un 6.30, explicaba a la perfección lo complicado que se había puesto el océano desde esa mañana.

González, número dos del ránking europeo y una de las grandes favoritas para el triunfo final, se medirá el domingo en semifinales a la francesa Nahia Milhau (quinta en la clasificación continental), quien en los cuartos derrotó a su compatriota Maelys Jouault.

La otra semifinal quedó configurada con la portuguesa Lua Escudeiro, que venció a la canaria Adriana Fernández; y la vasca Ariane Ochoa, número tres europea, y que impuso su experiencia en los cuartos de final ante la británica Alys Barton.

Los cuartos de final dejaron imágenes espectaculares
Los cuartos de final dejaron imágenes espectaculares
RaÃºl LÃ³pez Molina

Cuadro masculino

Poco después de las cuatro de la tarde, le ha tocado el turno a los integrantes del cuadro masculino. 

En la primera manga, el canario Kalani Da Silva, que compite bajo bandera italiana, continuó su comunión con Razo al deshacerse con claridad (11.60 a 8.06 de puntuación total) del vasco Bitor Garitaonandia y se convierte en candidato al título llegando desde la ronda preliminar. 

En semifinales se verá las caras con el francés Thomas Debierre, quien fue capaz de dejar en el camino al número uno del ránking europeo, el portugués Francisco Ordonhas en una eliminatoria realmente ajustada (10.27 frente a 9.23).

Yago Domínguez elimina a Andy Criere

En la tercera manga de cuartos de final, se enfrentaban los españoles Yago Domínguez y Andy Criere. Uno de los mayores talentos del surf nacional contra el primer español en disputar unos juegos olímpicos en este deporte. 

Dos puntuaciones cerca del rango de la excelencia (7.50 y 6.67) auparon a Domínguez en este mano a mano entre ilustres del circuito europeo.

El vasco no lo tendrá fácil mañana. Su rival en las semifinales será Lukas Skinner. Además de ser el número dos del circuito europeo, el británico campeonato tras campeonato va protagonizando las mejores notas y en este no está siendo una excepción. 

Este sábado, sin ir más lejos, subió el listón hasta los 14.74 puntos para eliminar a Kai Odriozola en un duelo vibrante y apasionante que éste último cerró con una ola de 8.00 puntos para un total de 14.40.

Galería

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