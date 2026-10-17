Reparto de puntos entre el Calvo Xiria y el Bueu después de un emocionante encuentro

Una acción del Calvo Xiria-Carballal (30-29) de la anterior jornada Raúl López

Carballeses y pontevedreses llegaban a esta cita de la quinta jornada liguera de Primera Estatal empatados a 6 puntos y salen de la misma sin romper ese equilibrio tras finalizar el encuentro con un empate a 32 goles que hizo disfrutar de lo lindo a los aficionados que se acercaron al Vila de Noia.

La primera mitad comenzó con un rápido intercambio de goles. David Garcia Pichel abrió muy pronto el marcador para Calvo Xiria, estableciendo un tono ofensivo desde el inicio.

Por su parte, Asier Cerqueira respondió rápidamente para el Bueu con un gol en el minuto 1:34, mostrando la determinación de los visitantes.

El juego de ambos equipos fue dinámico y se caracterizó por ataques rápidos y lanzamientos desde posiciones cercanas a la portería.

A medida que avanzaba la primera parte, Marcos Varela Varela emergió como una figura clave para Calvo Xiria, anotando varios goles cruciales que mantuvieron a su equipo en ventaja.

Sin embargo, el Bueu Atlético no se quedó atrás y continuó presionando. Joel Rabade Blanco demostró ser fundamental con sus aportes goleadores a lo largo del primer tiempo.

La igualdad fue evidente, aunque con los carballeses siempre por delante en el electrónico, con constante intercambio de goles hasta llegar al descanso con los locales tres arriba (16-13).

La segunda parte inició con un ímpetu renovado por parte del cuadro pontevedrés, que logró empatar rápidamente gracias a Martín Cadilla y otros jugadores claves como Adrián Suarez.

El cambio táctico hacia una defensa más agresiva permitió a los visitantes recuperar balones y generar oportunidades de gol rápidas.

A medida que avanzaba esta fase, las decisiones tácticas tomadas por ambos entrenadores fueron evidentes. Adrián Dubra introdujo cambios estratégicos buscando mantener el control del partido ante la creciente presión de los visitantes.

A pesar de esto, los jugadores de Bueu continuaron aprovechando cada oportunidad con lanzamientos precisos y jugadas bien coordinadas que culminaron en goles decisivos.

Finalmente, después de múltiples giros en el marcador y momentos emocionantes que mantuvieron al público al borde de sus asientos, el partido culminó en un empate 32-32.

Ambos equipos mostraron gran entrega y habilidad táctica durante todo el encuentro. Una de las claves estuvo en la exclusión que sufrió el local Marcos Varela a pocos minutos del final cuando su equipo estaba dos arriba (32-30).

Ficha técnica

Calvo Xiria, 32: Antonio Mato y Darío Calviño, porteros; Gabriel Castiñeiras (6), David García Pichel (6), José Manuel Negreira (1), Pablo Veiga (2), Julián García (4), Saúl Fuentefría, Chimpo (4), Nicolás Cancela, Samuel Veiga (4), Julián López, Andrés Pombo, Marcos Varela (3), Senén Garea (1) y Daniel Periscal (1).

Bueu Atlético, 32: Carlos Costa; Adrián Suárez (4), Roque Arias, Rubén Augusto, Diego Pérez (1), Brais López (1), Joel Rabalde (9), Hugo Pérez, Lois Alonso (1), Marcos Martínez, Julio José, Pablo Arce (2) y Asier Cerqueira (6).

Árbitros: César Díaz García y Pablo Manuel Barreiro.

Marcador cada 5': 3-1, 5-3, 8-4, 11-8, 14-10, 16-13 (descanso); 21-18, 23-23, 24-26, 27-29, 30-30, 32-32.