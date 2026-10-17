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Deportes

Sofán, Paiosaco y Dumbría juegan en casa

Los carballeses reciben al Betanzos, los laracheses al Noia y los dumbrieses al Chantada

Manuel Froxán Rial
17/10/2026 18:05
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Imagen del Sofán-Arzúa (3-2)
Raúl López Molina
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En la séptima jornada del Grupo I de Preferente Fútgal los equipos del área de Bergantiños-Costa da Morte van a tener a su favor el factor campo, circunstancia tremendamente importante y que debe servir para que tanto Paiosaco como Dumbría empiecen a escalar posiciones en la tabla. 

El otro conjunto implicado, el Sofán, recibe este domingo en O Carral (17.00) a un histórico como el Betanzos, al que aventaja ya en 5 puntos, que podrían ser 8 en caso de victoria. 

Los de Dani Casal marchan segundos en la tabla, con los mismo 13 puntos que Negreira (líder provisional) y San Tirso (tercero). 

En las seis jornadas que van disputadas los carballeses han sumado 4 triunfos, 1 empate y 1 derrota (en casa del Noia). 

El Betanzos, por su parte, es décimo en la tabla con 8 puntos (2 victorias, 2 empates y 2 derrotas). 

El último triunfo betanceiro llegó la pasada jornada al imponerse con claridad, 4-1, al Pol. En las filas del Carral la motivación también es máxima tras la rotunda victoria del pasado domingo en Chantada (0-4).

El Paiosaco de Iván Sánchez se mide en A Porta Santa al Noia (domingo, 17.00). Los verdiblancos perdieron los dos primeros partidos que jugaron en su campo (ante Carral y San Tirso) y en la quinta jornada empezaron a enderezar ese mal arranque imponiéndose al Dubra por 3-2. 

El objetivo es volver a hacerse fuertes en A Porta Santa, pero el Betanzos no va a poner las cosas fáciles porque su objetivo es meterse en los puestos de promoción. Por el momento son décimos con 8 puntos, el doble de los que tiene un Paiosaco que ocupa la última plaza del descenso directo.

Más abajo todavía, concretamente cerrando la tabla, está un Dumbría al que también le está costando lo suyo arrancar. Este domingo  (17.00) tiene una buena ocasión para empezar a cimentar la remontada ya que recibe a un Chantada al que superará en la tabla si logra derrotarle.

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