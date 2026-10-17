Xallas-Castriz, derbi de necesitados en Primera Futgal

En la Supercopa de Santa Comba disputada en verano se impuso el Castriz por 2-5

La séptima jornada de liga en Primera Fútgal (Grupo II) incluye dos platos fuertes: el derbi Xallas-Castriz y el duelo Queixas-Meicende, en el que el líder recibe al quinto clasificado.

El Xallas-Castriz (Fontenla, 12.15 horas) es un derbi de equipos necesitados, pese a que la competición acaba de empezar. A los de la capital de Santa Comba les está costando adaptarse a la nueva categoría, al punto de que solo llevan 1 punto en seis jornadas y son colistas.

Al Castriz también le está costando arrancar y su balance provisional es de 1 victoria, 2 empates y 3 derrotas, por lo que está a un solo punto de los puestos de descenso.

Así las cosas, los puntos en juego son importantísimos para los dos equipos. En la Supercopa de Santa Comba disputada en verano se impuso el Castriz por 2-5.

El que se ha adaptado a la categoría desde el minuto 1 es el Queixas, flamante líder del grupo con un balance de 5 triunfos y 1 igualada.

Este domingo (17.00) el Sp. Meicende pondrá a fuerza el poderío cercedense. Los visitantes son sextos en la tabla con 5 puntos menos que el líder.

La jornada, por lo que a los representantes costeros se refiere, se completa con estos encuentros: Muxía-Racing de San Lorenzo (12.00), Tordoia-San Lorenzo (17.00) y Calo-Club do Mar (17.00).