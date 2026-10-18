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Deportes

Daniel Remuiñán acabó quinto en el Rallye San Froilán

El piloto larachés destaca el buen funcionamiento del Skoda Fabia R5 Evo en una "carrera exigente"

Redacción Carballo
18/10/2026 19:40
Daniel Remuiñán al volante de su Skoda Fabia R5 Evo
Daniel Remuiñán al volante de su Skoda Fabia R5 Evo
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La dupla formada por el larachés Daniel Remuiñán y su copiloto Álvaro Cerqueiras completó con éxito una nueva cita del Campeonato Gallego de Rallies a bordo del Skoda Fabia R5 Evo. 

En el Rallye San Froilán el equipo mostró un ritmo constante que les permitió asentarse firmemente en los puestos de cabeza hasta finalizar en quinta posición. 

Con este resultado en la cita lucense, la estructura consolida su progresión en el certamen autonómico, sobre todo en los tramos que eran novedosos para todos los participantes. 

El rendimiento mostrado en los tramos confirma la rápida adaptación de la dupla Remuiñán Cerqueiras sobre asfalto con el Skoda Fabia R5 Evo, y el buen trabajo realizado por todo el equipo de asistencia.

"Nos vamos muy satisfechos con esta quinta posición en el Rallye San Froilán. Ha sido una carrera exigente y desde los primeros tramos nos encontramos con la confianza necesaria para rodar a un ritmo alto y seguro", destaca Daniel Remuiñán.

"El Skoda Fabia R5 Evo ha funcionado a la perfección y la asistencia ha hecho un trabajo impecable. Este resultado demuestra que el esfuerzo del equipo da sus frutos y nos motiva para seguir mejorando en las próximas pruebas".

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