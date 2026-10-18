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Deportes

El Bergan se hace fuerte en As Eiroas y continúa líder

Dos goles de Pachón y otro de Ale Sánchez sirven para derrotar a un Oviedo Vetusta que ofreció una buena imagen en su visita a Carballo

Agencias
18/10/2026 21:19
René trata de cortar un avance del conjunto asturiano
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El Bergantiños se mantiene firme en el liderato tras superar al Vetusta por 3-0 y completar un pleno de cuatro victorias en As Eiroas. El conjunto carballés sigue invicto, con cinco triunfos y dos empates, después de imponerse a un rival que llegaba con dos victorias consecutivas y que le exigió durante buena parte del encuentro.

Álex Pachón abrió el marcador de penalti y firmó el segundo antes de que Ale Sánchez cerrara el resultado. 

El filial oviedista no se asustó por visitar la casa del líder. Al cuadro rojillo le costó someter a su adversario, aunque Iago Novo quiso romper el equilibrio con una acción individual en los primeros compases. Sauri respondió con seguridad al disparo del jugador fenés y el encuentro mantuvo las alternativas. 

Al cuarto de hora, Abraham aprovechó un error de Aarón, le robó la pelota y avanzó hacia Alberto. Nacho Pastor corrigió la situación con una carrera que le permitió bloquear el disparo. 

La respuesta del Bergan fue inmediata. Iago Novo recibió en la frontal y buscó la escuadra con un lanzamiento cruzado. Sauri rechazó y todavía llegó con los dedos al posterior remate de David Iglesias para evitar el gol. 

Penalti sobre Hugo Villaverde

Las ocasiones escasearon hasta el borde de la media hora, cuando Hugo Villaverde robó en la franja central y emprendió una carrera con Lamine detrás. Al entrar en el área, cuando se disponía a disparar, quedó desequilibrado por una leve carga del defensor. Calvo Valentín señaló penalti y Álex Pachón convirtió con un lanzamiento por el centro al ver que Sauri se vencía hacia un lado. 

El equipo de Roberto Aguirre reaccionó y aprovechó que los pupilos de Simón Lamas adoptaron una actitud más conservadora. Antes del descanso, Coballes corrió por la banda y lanzó un centro que atravesó el área. Jaime Fuentes llegó al segundo palo, pero le faltaron unos centímetros para conectar con el balón y culminar una de las mejores ocasiones del conjunto ovetense.

Segunda parte

La segunda parte comenzó con otra amenaza del Vetusta. Apenas habían transcurrido dos minutos cuando el meta Alberto redujo los espacios ante Coballes y resolvió el mano a mano. Abraham dispuso de una segunda oportunidad, aunque su disparo fue defectuoso. 

La escuadra bergantiñana respondió mediante Hugo Villaverde, que apenas pudo tocar el balón cerca del área pequeña y reclamó tímidamente penalti. La árbitra, cerca de la acción, no señaló infracción. 

El partido mantuvo el ritmo y Cheli probó desde lejos con un lanzamiento ajustado a la base del poste. Alberto volvió a responder y atrapó la pelota con una estirada. 

Simón Lamas buscó una reacción con la entrada de Ale Sánchez poco antes de cumplirse la hora de juego. El exjugador del Conquense se incorporó para ayudar al equipo a recuperar el nivel de las jornadas anteriores. 

El Bergantiños volvió a acercarse al área de Sauri y Espinosa se anticipó a René Pérez para impedir su remate.

Segundo de Pachón

El filial asturiano seguía dentro del encuentro, pero el líder encontró una acción decisiva cuando volvía a atravesar dificultades. Koke recogió el balón en la zona central y encontró con un pase diagonal la carrera de David Iglesias por la derecha. El centrocampista regateó a Sauri en su salida y, algo escorado, prefirió ceder en horizontal a Álex Pachón. El delantero resolvió con un disparo cruzado ante el defensor que se había situado bajo los palos y estableció el 2-0 a los 68 minutos. 

El conjunto ovetense aún tuvo una oportunidad para recortar distancias. Coballes cabeceó un córner a media altura y el balón pasó cerca del poste. 

En la otra portería, Sauri evitó otro tanto con una gran intervención ante un potente lanzamiento de Koke desde las inmediaciones de la media luna.

La sentencia llegó cuando el partido se acercaba a su conclusión. Balsa recibió dentro del área y asistió a Ale Sánchez, que se desmarcó por el centro y marcó con un disparo raso. El 3-0 aseguró una nueva victoria del cuadro rojillo, que resolvió con eficacia los momentos decisivos y prolongó su pleno en casa para conservar el liderato.

Ficha técnica

Bergantiños, 3: Alberto; René Pérez, Aarón (Tomás, min. 68), Nacho Pastor, Manu Berrocal; Gandoy, David Iglesias; Koke (Adri Álvarez, min. 86), Iago Novo (Balsa, min. 86), Hugo Villaverde (Ale Sánchez, min. 57); y Álex Pachón (Ankudinov, min. 68). 

Oviedo Vetusta, 0: Sauri; Lamine (Adri Fernández, min. 63), Iker Navarro (Xavi Vicente, min. 63), Espinosa, Miguel González (Héctor, min. 81); Coballes, Cheli; Marcos Sánchez, Enzo, Jaime Fuentes (Remolins, min. 63); y Abraham (Clavería, min. 73). 

Árbitra: Calvo Valentín (Comité madrileño). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Aarón y Gandoy y a los visitantes Iker Navarro, Abraham y Jaime Fuentes. 

Goles: 1-0 Álex Pachón, de penalti (min. 29). 2-0 Álex Pachón (min. 68). 3-0 Ale Sánchez (min. 89).

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