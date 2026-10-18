El CB Laracha continúa sin ganar

Una acción del partido ante el Seis do Nadal Raúl López

Al Club Baloncesto Laracha le está costando encontrar el ritmo de competición en el arranque de la competición liguera de Primera Nacional Femenina, fase en la que están pesando mucho las bajas que acumula el equipo.

Esta circunstancia se volvió a notar en el partido de la tercera jornada de liga que las larachesas jugaron en casa el pasado sábado ante el Seis do Nadal, rival que acabaría imponiéndose de forma clara por 48-84. Al descanso las locales ya perdían por 21 puntos (39-60).

El próximo domingo las laracheses viajan a Asturias para medirse al Fodeba Gijón, equipo que marcha segundo con dos victorias y una derrota.