El Edommo Surf Pro de Razo corona hoy a sus campeones en una final marcada por el viento

El mar de la Costa da Morte puso a prueba a los surfistas en la tercera jornada de la competición de la WSL Raúl López Molina

La playa de Razo coronará este domingo a los campeones del Edommo Surf Pro, la prueba de la World Surf League (WSL) que durante cuatro jornadas ha reunido en Carballo a destacados surfistas del circuito europeo. Ocho deportistas, cuatro hombres y cuatro mujeres, afrontarán las semifinales y finales entre las 10.00 y las 13.00 horas, en una mañana en la que el viento y la evolución del oleaje podrían resultar determinantes para decidir los títulos.

Las previsiones de la aplicación Wave Day anuncian olas de más 1,9 metros y un viento del nordeste que aumentará progresivamente durante la competición. Aunque el tamaño del oleaje será inferior al del sábado, cuando se registraron olas de entre 2,4 y 2,5 metros, los participantes podrían encontrarse con nuevas dificultades para completar sus maniobras.

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La jornada comenzará con dos enfrentamientos femeninos de gran nivel. La vasca Janire González, segunda del ranking europeo, se medirá a la francesa Nahia Milhau, quinta de la clasificación. La otra plaza en la final se decidirá entre la portuguesa Lua Escudeiro y la también vasca Ariane Ochoa, tercera del ranking continental.

En la competición masculina, Kalani Da Silva, que compite bajo bandera italiana, buscará el pase a la final frente al francés Thomas Debierre, que eliminó en cuartos de final al líder europeo, Francisco Ordonhas. La segunda semifinal enfrentará al vasco Yago Domínguez, verdugo del olímpico Andy Criere, con el británico Lukas Skinner, segundo del ranking europeo.

El viento, protagonista de la jornada decisiva

Más allá del nivel de los participantes, las condiciones del mar tendrán un papel importante en el desenlace del campeonato. Según Wave Day, la altura de las olas se mantendrá alrededor de 1,9 metros durante toda la mañana, mientras que su período descenderá ligeramente desde los 7,7 segundos previstos a las 10.00 horas hasta los 7,3 segundos de las 13.00.

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El principal cambio llegará con el viento del nordeste, que ganará intensidad a medida que avancen las eliminatorias. Su dirección, oblicua desde el mar hacia la playa, podría provocar irregularidades en las paredes de las olas y dificultar que los surfistas encuentren recorridos suficientemente largos para encadenar varias maniobras.

Esta circunstancia dará especial importancia a la selección de olas. Los competidores tendrán que identificar aquellas que ofrezcan mejores secciones para ejecutar sus giros, mantener la velocidad y aprovechar al máximo cada oportunidad.

En una manga decisiva, una ola de menor tamaño, pero con una pared más limpia y aprovechable, puede proporcionar mejores opciones de puntuación que otra más grande y desordenada.

El aumento del viento también podría hacer que las finales se desarrollen en condiciones diferentes a las de las primeras semifinales. Sin embargo, su efecto dependerá de la interacción del oleaje con los bancos de arena de Razo, por lo que no necesariamente supondrá un empeoramiento progresivo de las condiciones.