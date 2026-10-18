El Sofán se deja sorprender por el Betanzos mientras Paiosaco y Dumbría suman tres puntos importantes

Una acción del Sofán-Betanzos Raúl López

Dos victorias y una derrota, ese fue el saldo obtenido por los equipos de la zona en la séptima jornada de liga de Preferente Futgal.

En esta ocasión fue el Sofán el que impidió el pleno al caer en casa ante el siempre peligroso Betanzos, en un partido que acabó con dos expulsados: el local Dani Becerra, que vio la segunda amarilla en el minuto 85, y el visitante Pablo Carredoira, por roja directa en el 90.

Se cumplía el primer cuarto de hora del encuentro cuando André adelantaba al equipo betanceiro, que volvería a marcar a los 12 minutos de la reanudación por medio de Pablo Gilsanz.

Los carballeses recortaron distancias por medio de Mario Vila tan solo tres minutos más tarde, devolviendo así la emoción a un encuentro que volvería a ponerse muy cuesta arriba cuando de nuevo Pablo Gilsanz ponía el definitivo 1-3 a falta de un cuarto de hora para el final.

Paiosaco-Noia

También el Paiosaco empezó perdiendo ante el Noia disputado en A Porta Santa. Fue un encuentro muy reñido y con un final vibrante, toda vez que el marcador no se movió hasta los minutos finales.

Marcos Piñeiro adelantó a los visitantes en 79, pero tan solo cuatro minutos más tarde Pablo Rodríguez devolvía las tablas al marcador y un nuevo gol local, obra de Alejandro Varela en el 90, desataba el delirio entre los aficionados locales.

El segundo triunfo en la liga permite a los verdes salir de las posiciones de descenso.

Dumbría-Chantada

El hasta ahora colista Dumbría, ha dado asimismo un salto importante tras imponerse por 2-1 al Chantada, con el que pasa a igualar a puntos aunque todavía en puestos de descenso.

Los de Pablo Conde también empezaron perdiendo al filo de la media hora y les costó sudor y lágrimas la remontada, materializada en un abrir y cerrar de ojos por Pablo Costa (min. 85) y Antonio Villar (min. 89).