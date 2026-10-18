Fisterra y Baio empatan a puntos en lo más alto de la Liga da Costa

Los jugadores del Malpica celebrando su triunfo ante el Coristanco (1-0) SD Malpica

Los triunfos de Fisterra y Baio, unido a la victoria del Soneira en el campo del Cee, fueron lo más destacado de la sexta jornada de la Liga da Costa.

El líder Fisterra derrotó por 3-1 a un Porteño que se adelantó por medio de Babacar. José Miguel, Alejandro y Rubén firmaron la remontada.

Los fisterranos lideran con 16 puntos, los mismos que tiene el Baio tras imponerse por 0-1 (gol de Rubén) en Corme.

La tercera plaza sigue siendo para un UC Cee que se vio sorprendido por un buen Soneira, que se llevó los 3 puntos del San Paio de Refoxos al ganar por 0-3, tantos de Adrián, Brais y Juanma.

El resto de marcadores quedaron como sigue: Malpica-Coristanco, 1-0; Camariñas-Ponteceso, 1-1; Cabana-Oza, 3-4; y Corcubión-Sofán B, 2-1.