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Deportes

Fisterra y Baio empatan a puntos en lo más alto de la Liga da Costa

El Cee, tercer clasificado, se vio sorprendido por el Soneira

Manuel Froxán Rial
18/10/2026 21:41
Los jugadores del Malpica celebrando su triunfo ante el Coristanco (1-0)
Los jugadores del Malpica celebrando su triunfo ante el Coristanco (1-0)
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Los triunfos de Fisterra y Baio, unido a la victoria del Soneira en el campo del Cee, fueron lo más destacado de la sexta jornada de la Liga da Costa.

El líder Fisterra derrotó por 3-1 a un Porteño que se adelantó por medio de Babacar. José Miguel, Alejandro y Rubén firmaron la remontada.

Los fisterranos lideran con 16 puntos, los mismos que tiene el Baio tras imponerse por 0-1 (gol de Rubén) en Corme.

La tercera plaza sigue siendo para un UC Cee que se vio sorprendido por un buen Soneira, que se llevó los 3 puntos del San Paio de Refoxos al ganar por 0-3, tantos de Adrián, Brais y Juanma.

El resto de marcadores quedaron como sigue: Malpica-Coristanco, 1-0; Camariñas-Ponteceso, 1-1; Cabana-Oza, 3-4; y Corcubión-Sofán B, 2-1.

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