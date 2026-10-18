Los vascos Ariane Ochoa y Yago Domínguez se imponen en el Edommo Surf Pro Razo

Ariane Ochoa, campeona femenina, durante la final Raúl López Molina

Los surfistas vascos Ariane Ochoa y Yago Domínguez se proclamaron este domingo campeones del Edommo Surf Pro Razo 2026, la cuarta edición del evento que este año ha escalado hasta la categoría absoluta de las Qualifying Series (QS) de la World Surf League, repartiendo, tanto en el cuadro masculino como en el femenino, 2.000 puntos para el circuito europeo.

En dos finales apasionantes, disputadas bajo unas condiciones tremendamente complejas por el intenso viento del nordeste, Ochoa y Domínguez han exhibido su extraordinaria capacidad de adaptación y un excelente repertorio de maniobras para imponerse a la también vasca Janire González y al francés Thomas Debierre, respectivamente.

Más de un centenar de personas han disfrutado del espectáculo que han ofrecido los deportistas del circuito internacional en la impresionante playa carballesa.

Hacia el mediodía, con la marea empezando a bajar, entraban al agua Janire González y Ariane Ochoa en la que se presuponía que sería una final de infarto.

Las dos partían dentro del reducido elenco de candidatas a llevarse la victoria, no en vano ocupan la segunda y tercera plaza en el ránking europeo.

Precioso duelo entre Janire González y Ariane Ochoa

Y la manga decisiva no decepcionó. Janire, que había sufrido a primera hora de la mañana para eliminar a la combativa francesa Nahia Milhau en semifinales, fue la primera en deslumbrar en una derecha que cerró con un potentísimo giro de 'backside', que le valió para apuntarse un 6.17 en su marcador. Y no se quedó ahí, sino que siguió presionando y en una izquierda con un vistoso 'layback' añadió un 5.27 a su puntuación (11.44).

Ariane Ochoa, con un amplio bagaje en competiciones del máximo nivel, no se puso nerviosa y supo esperar su momento.

Sabía que necesitaba cuidar con mimo la selección de olas. Las cosas no iban tan rodadas como horas antes, cuando había derrotado con solvencia a la portuguesa Lua Escudeiro en semifinales.

"Sabía que Janire no me lo iba a poner fácil, pero tenía claro dónde me quería ubicar y las olas que quería y necesitaba coger y tuvo la paciencia suficiente para encontrararlas" Ariane Ochoa, ganadora del cuadro femenino

Su paciencia tuvo recompensa. A falta de poco más de cinco minutos para la conclusión del campeonato, Ochoa encontró una derecha con potencial y no desaprovechó la oportunidad gracias a dos giros sólidos que, con 7.00 puntos (11.83 para el cómputo de sus dos mejores olas), le sirvieron para darle la vuelta a la final.

"La verdad es que el viento tan cruzado hacía complicado ver las olas con claridad", comentó la ganadora del Edommo Surf Pro Razo 2026 al término de la prueba. "Sabía que iba a ser una final muy bonita porque Janire es una gran competidora y no me lo iba a poner fácil, pero tenía claro dónde me quería ubicar y las olas que quería y necesitaba coger y tuve la paciencia suficiente como para encontrarlas», explicó Ariane Ochoa.

Cuadro masculino

Aproximadamente una hora antes de la final femenina, el francés Thomas Debierre (10.76) sumó pronto un par de notas con las que dominar a un combativo Kalani Da Silva (8.33) en la primera semifinal masculina.

Da Silva no dejó de intentarlo hasta el último suspiro de la manga. Era la primera vez que se colaba en el día decisivo de un campeonato QS y exhibió ese apetito de quien ve, por fin, de cerca el cielo.

"Los primeros días del evento han sido increíbles, la playa estaba preciosa, pero el fin de semana ha entrado el viento y lo ha complicado todo, era buscarse la vida en el agua, tratar de surfear muchas olas y adaptarse a las condiciones" Yago Dominguez, campeón masculino

En la otra semifinal, Yago Domínguez se estrenó con un impresionante aéreo en una izquierda que lo puso por delante ya en el arranque de la manga.

No contento con el 7.33 que le otorgaron los jueces, el surfista vasco incrementó la presión con un 5.67, que dejaba a Lukas Skinner, uno de los grandes nombres del evento y número dos del ránking europeo de la WSL, desconectado de la manga.

Pero Domínguez no había acabado de infligir daño a su rival y en otra izquierda fue capaz de destrozar el labio con un giro potente y acabar con una ligera maniobra sobre la espuma para subir su 'backup' (la nota más baja de sus dos mejores) hasta los 5.97 puntos, que ya convirtió su ventaja en definitiva.

Misma estrategia, idéntico resultado

El de Sopelana planteó la misma estrategia en la final contra un oponente tan peligroso como Thomas Debierre.

El galo es un especialista en exprimir la potencia de sus piernas en cualquier tipo de olas. Por eso, Yago Domínguez apenas esperó unos instantes para lograr su primera puntuación. En una derecha enlazó dos giros y se aseguró un 4.00 para el primer intercambio.

Después, sin apenas respiro, se lanzó a por una izquierda de más de un metro de altura en la que ejecutó un precioso aéreo que desembocó en los aplausos de todos los presentes en Razo. Los jueces premiaron la radicalidad de la maniobra y le otorgaron un sensacional 8.67.

A partir de ahí, Domínguez se dedicó a defender su ventaja y solo vio peligrar el primer puesto en los minutos finales, cuando Debierre le arrancó un 7.67 a las hoy complicadas olas de la reputada playa del ayuntamiento de Carballo.

"Me llevo un gran sabor de boca de Razo, un sitio especial"

"Los primeros días del evento han sido increíbles, la playa estaba preciosa y todos estábamos surfeando a un nivel impresionante, pero el fin de semana ha entrado el viento y lo ha complicado todo, era buscarse la vida en el agua, tratar de surfear muchas olas y adaptarse a las condiciones", relató el ganador de la prueba.

"En el País Vasco en invierno tengo muchas veces este tipo de condiciones y eso pienso que me ha ayudado. Me llevo un gran sabor de boca de Razo, un sitio especial. Como decía, los primeros días ha habido olas perfectas y espero que el campeonato se haga de nuevo el año que viene, porque ha sido una maravilla", finalizó diciendo un satisfecho Yago Domínguez.