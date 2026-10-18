Primera derrota del Queixas que cede el liderato de Primera Futgal al Praíña

Una acción del derbi matinal que este domingo disputaron en A Fontenla el Xallas y el Castriz Raúl López

La derrota del Queixas, primera en lo que va de liga, y el claro triunfo del Xallas (3-0), primero también del curso, en el derbi ante el Xallas, fueron las notas destacadas de la séptima jornada de liga en Primera Futgal.

El conjunto cercedense se vio sorprendido por el Sp. Meicende, que se llevó los tres puntos al imponerse por 1-2. Los coruñeses se adelantaron a los 8 minutos y aunque Christian empató pronto, los visitantes hicieron valer el 1-2 logrado al inicio de la segunda mitad por Djibril.

En el Xallas-Castriz los tres puntos eran importantes para ambos en sus respectivos objetivos de salir de la parte baja de la tabla. Los locales, que no sabían todavía lo que era ganar, fueron mejores y se impusieron por 3-0 con goles de Raúl Lado, Alberto (penalti) y Sergio Barbeira.

El Muxía, por su parte, no pasó del empate (1-1) ante un Racing San Lorenzo que se adelantó en el minuto 40 con un gol de Pablo. A falta de media hora Guille Lago estableció el definitivo 1-1.

El San Lorenzo de Verdillo regresó de vacío de su visita a Tordoia (3-1). David López adelantó a los locales en el minuto 21 y Darío Fariña devolvió la igualada poco antes del descanso. En la segunda los locales sentenciaron con goles de Brayan y Denis.

Tampoco el Club do Mar logró puntuar en el campo de un buen Calo (5-2). Los locales ganaban por 4-0 antes de cumplirse el minutos 10 de la segunda mitad. Martín Baldomir y Diego Martínez maquillaron el marcador para los de Caión.