Un espectador de lujo en As Eiroas, Santi Cazorla

La directiva del Bergantiños le hizo entrega a Cazorla de un obsequio

El Bergantiños-Oviedo Vetusta disputado este domingo en As Eiroas contó con un espectador de excepción, ni más ni menos que el internacional español Santi Cazorla.

La presencia del laureado centrocampista asturiano en Carballo se debió a que en el Vetusta juega su hijo Enzo, que a pesar de ser juvenil no solo se ha hecho con la titularidad en el Vetusta sino que ahora mismo es el máximo goleador del equipo.

En el recinto carballés Cazorla fue el centro de todas las miradas y dejó muestras de la humildad y simpatía que siempre le caracterizaron, haciéndose fotos con cuantos aficionados se lo pidieron.

La directiva del Bergantiños aprovechó la presencia de tan ilustre visitante para hacerle entrega de un obsequio.