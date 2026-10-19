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Deportes

Anxo Castro, de la AD Zas, se sitúa sexto en el ranking del tenis de mesa nacional

En su segundo año como benjamín el malpicán afronta una nueva temporada en la que sus retos son seguir creciendo como deportista y mejorar los grandes resultados ya cosechados

Manuel Froxán Rial
19/10/2026 20:43
Anxo con su entrenador, Miguel Rey
Anxo con su entrenador, Miguel Rey
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El jugador de tenis de mesa de la AD Zas, Anxo Castro, acaba de situarse sexto en el ranking nacional. Es la primera vez que un deportista del club logra situarse entre los diez primeros clasificados de su categoría a nivel nacional.

Este éxito supone el colofón a una gran temporada en la que el joven deportista demostró su gran potencial al proclamarse subcampeón gallego benjamín y alevín, entro otro muchos éxitos deportivos. 

Estos resultados de Anxo Castro son todavía más meritorios si se tiene en cuenta que los consiguió siendo benjamín de primer año, compitiendo contra jugadores con mucha más experiencia en la categoría.

Ahora, en su segundo año como benjamín, Anxo afronta una nueva temporada llena de retos e ilsuiones, con el objetivo de seguir creciendo como deportista y tratar de mejorar los excelentes resultados cosechados hasta ahora.

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Agencias