Lamas: "Hay que seguir generando ilusión en el club, en el pueblo y entre nosotros mismos"

Simón Lamas en el partido ante el Vetusta Raúl López

Una vez disputada las siete primera jornadas, el Bergantiños sigue en lo más alto del Gupo I de Segunda Federación y mantiene su condición de invicto. Su última víctima fue el Oviedo Vetusta, al que derrotó el domingo por un claro 3-0, sumando así su cuarto triunfo en otros tantos partidos disputados en casa.

Al término del choque ante los ovetenses, Simón Lamas, entrenador de los carballeses, animaba a disfrutar del momento, a la vez que incidía en lo complicado que resulta encadenar rachas tan positivas en el arranque de una categoría tan exigente, mucho más en un equipo como el Bergantiños al que han llegado numerosos jugadores nuevos.

"Es un gran momento para todos, para el club, para el pueblo de Carballo y para nosotros como equipo. Tenemos que seguir trabajando con hambre e ilusión para continuar generando ilusión y para que cada vez se vaya sumando más gente", apunta el técnico de Vilalba.

Sobre el partido ante el Vetusta destaca el hecho de que "fuimos capaces de maniatar a un conjunto que a nivel ofensivo genera siempre muchas ocasiones" y le pone un único pero a los suyos, abusar en alguna fase del fútbol directo para evitar incurrir en errores defensivos.

Lamas destaca asimismo el trabajo de los jugadores que entraron desde el banquillo: "Nos aportaron mucho y ayudaron a no bajar el ritmo en ningún momento". También resalta que "el equipo está por encima de todos y creo que hoy (por el domingo) lo demostramos con los cambios y saliendo a flote con los problemas de efectivos que estamos teniendo en el lateral derecho".