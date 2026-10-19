Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Lamas: "Hay que seguir generando ilusión en el club, en el pueblo y entre nosotros mismos"

El entrenador del Bergantiños anima a disfrutar del buen momento del equipo, líder invicto del grupo

Manuel Froxán RialCarballo
19/10/2026 22:14
Simón Lamas en el partido ante el Vetusta
Simón Lamas en el partido ante el Vetusta
Raúl López
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Una vez disputada las siete primera jornadas, el Bergantiños sigue en lo más alto del Gupo I de Segunda Federación y mantiene su condición de invicto. Su última víctima fue el Oviedo Vetusta, al que derrotó el domingo por un claro 3-0, sumando así su cuarto triunfo en otros tantos partidos disputados en casa.

Al término del choque ante los ovetenses, Simón Lamas, entrenador de los carballeses, animaba a disfrutar del momento, a la vez que incidía en lo complicado que resulta encadenar rachas tan positivas en el arranque de una categoría tan exigente, mucho más en un equipo como el Bergantiños al que han llegado numerosos jugadores nuevos.

"Es un gran momento para todos, para el club, para el pueblo de Carballo y para nosotros como equipo. Tenemos que seguir trabajando con hambre e ilusión para continuar generando ilusión y para que cada vez se vaya sumando más gente", apunta el técnico de Vilalba.

Sobre el partido ante el Vetusta destaca el hecho de que "fuimos capaces de maniatar a un conjunto que a nivel ofensivo genera siempre muchas ocasiones" y le pone un único pero a los suyos, abusar en alguna fase del fútbol directo para evitar incurrir en errores defensivos.

Lamas destaca asimismo el trabajo de los jugadores que entraron desde el banquillo: "Nos aportaron mucho y ayudaron a no bajar el ritmo en ningún momento". También resalta que "el equipo está por encima de todos y creo que hoy (por el domingo) lo demostramos con los cambios y saliendo a flote con los problemas de efectivos que estamos teniendo en el lateral derecho".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Simón Lamas en el partido ante el Vetusta

Lamas: "Hay que seguir generando ilusión en el club, en el pueblo y entre nosotros mismos"
Manuel Froxán Rial
El Porsche GT3 de Xallas Motorsport

Xallas Motorsport muestra su solidez en Indianápolis antes de verse obligada a abandonar
redacción carballo
Anxo con su entrenador, Miguel Rey

Anxo Castro, de la AD Zas, se sitúa sexto en el ranking del tenis de mesa nacional
Manuel Froxán Rial
La directiva del Bergantiños le hizo entrega a Cazorla de un obsequio

Un espectador de lujo en As Eiroas, Santi Cazorla
Manuel Froxán Rial