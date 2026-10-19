Xallas Motorsport muestra su solidez en Indianápolis antes de verse obligada a abandonar

El Porsche GT3 de Xallas Motorsport

Jornada de intensas emociones y máxima exigencia virtual para Xallas Motorsport en el legendario circuito de Indianapolis Motor Speedway, puntuable para el campeonato de resistencia en la plataforma iRacing.

La escudería xalleira firmó una actuación de menos a más, marcada por un ritmo de carrera constante y una progresión en la tabla que los llevó hasta el puesto 8 entre 56 vehículos en pista, invitando a soñar con continuar su racha de grandes resultados. Sin embargo, la prueba terminó con un abandono obligado a falta de 4 horas para el final debido a los severos daños sufridos tras un desafortunado impacto contra el muro.

La acción comenzó con la sesión de clasificación a cargo del piloto coruñés José Calvin, quien aseguró la decimoquinta posición en la parrilla de salida.

En su primer relevo en pista (stint), Calvin exhibió una conducción sólida y agresiva, logrando esquivar los incidentes iniciales y mejorar notablemente la posición de salida para entregar el coche en una meritoria 11ª plaza.

Tras la parada en boxes para el correspondiente repostaje y cambio de neumáticos, llegó el turno de María Montenegro.

Remontada hasta la 8ª plaza

La piloto de A Cañiza regresó a la pista virtual en la 19ª posición tras realizar la parada reglamentaria, pero no tardó en desplegar un ritmo firme. Con paciencia y adelantamientos de precisión, Montenegro consiguió avanzar de forma constante entre el pelotón hasta colocar el Porsche GT3 de Xallas Motorsport en una brillante 8ª posición provisional.

Con las opciones intactas, José Calvin volvió a tomar los mandos del vehículo tras la segunda parada. Sin embargo, en la vuelta 111, las condiciones climáticas del simulador se endurecieron con una subida de la temperatura de la pista hasta los 30 grados.

En la exigente chicane que conecta las curvas 5 y 6, el coche —que ya arrastraba pequeños desperfectos previos— patinó al pisar el piano. La pérdida de adherencia provocó una inevitable e intensa visita al muro. El Porsche GT3 quedó gravemente maltrecho, obligando al equipo a detenerse en boxes durante cuatro agónicos minutos para acometer reparaciones de emergencia.

Este contratiempo hundió a la estructura hasta la 44ª posición. Fue en ese momento cuando María Montenegro asumió el siguiente relevo; a pesar de pilotar un coche con daños evidentes que comprometían seriamente la aerodinámica, la piloto completó una hora de gran esfuerzo en pista, logrando recuperar terreno para terminar su stint en la 38ª posición.

Finalmente, de cara al que sería el último stint del equipo, y con un vehículo que presentaba severos problemas mecánicos acumulados con José Calvin de vuelta al volante, la dirección de Xallas Motorsport tomó la dolorosa pero sensata decisión de abandonar a falta de 4 horas para la bandera a cuadros por motivos de seguridad con los demás competidores. Una determinación difícil que el equipo lamentó profundamente por los aficionados que seguían la retransmisión en directo y por el apoyo incondicional de sus patrocinadores.

Próxima parada: Las prestigiosas series NEC en el 'Infierno Verde'

Xallas Motorsport no tiene tiempo para lamentaciones y ya trabaja en la puesta a punto para su próximo gran objetivo. La escudería gallega estará presente en la prestigiosa NEC (Nürburgring Endurance Championship) el fin de semana del 7 y 8 de noviembre.

La cita tendrá lugar en el icónico y temido trazado de Nordschleife Nürburgring, un templo mítico del automovilismo mundial que, con el debido respeto al histórico circuito de Le Mans, se consagra como el escenario más famoso, técnico y desafiante del deporte motor, ahora trasladado a la máxima precisión del simracing.