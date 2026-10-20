AD Zas logra una importante victoria en Segunda Nacional en una jornada con resultados dispares para los equipos del club

Los protagonistas del AD Zas Ponciano Nieto y del San Ciprián AD Zas

El triunfo logrado por el AD Zas Ponciano Nieto en Segunda División Nacional masculina ante el CD San Ciprián por 4-2, fue el resultado más destacado de los obtenidos el fin de semana por los distintos equipos de la Agrupación Deportiva Zas en la competición de tenis de mesa.

El conjunto zasense comenzó el encuentro con una derrota de Raúl López, que cedió por 0-3 ante Eugenio Alonso. Sin embargo, la reacción local no se hizo esperar.

Roi Sixto igualó el marcador tras vencer por 3-0 a Gonzalo Quirós, y Miguel Rey puso por delante a los locales con un nuevo triunfo por 3-0 frente a Pedro Fernández.

El San Ciprián volvió a igualar la eliminatoria en el cuarto partido, en el que Eugenio Alonso se impuso por 3-2 a Roi Sixto en un encuentro muy igualado, resuelto en el quinto juego por 16-14.

A partir de ahí, el AD Zas Ponciano Nieto supo gestionar la presión en los momentos decisivos.

Raúl López consiguió un valioso triunfo por 3-2 ante Pedro Fernández, en un partido en el que el jugador local remontó tras comenzar en desventaja.

Finalmente, Miguel Rey cerró el encuentro con un contundente 3-0 frente a Gonzalo Quirós, certificando el 4-2 definitivo para el conjunto de Zas.

De esta forma el conjunto zasense supo resolver en los dos últimos partidos individuales un enfrentamiento muy igualado y hacer que los puntos se quedasen en casa.

Otros resultados

En Tercera División Nacional, el AD Zas Axiña Telecom no pudo sumar ante el Arteal B y cayó por 1-5.

Por su parte, en Primera Gallega, el AD Zas Talladas consiguió una gran victoria a domicilio en Cambados, donde se impuso por un ajustado 4-3 al Pepa ALoba en un encuentro muy disputado.

Por contra, el AD Zas O Pinar cayó por 1-5 en A Coruña frente al Finisterre TM.

En Segunda Gallega, el AD Zas Fontanería Manu afrontó una doble cita competitiva, en la que no logró puntuar. Los zasenses cayeron por 1-4 ante el CTM GAM y por un ajustado 2-3 frente al Recreo Cultural A Estrada.