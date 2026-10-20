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Deportes

El Bergantiños B es más líder al tropezar el Laxe en su campo

Los carballeses ganaron 1-4 en Muros y los laxenses cayeron por 2-4 ante el Mazaricos

Manuel Froxán Rial
20/10/2026 18:16
Once inicial del Sporting Zas ante el Seaia
Once inicial del Sporting Zas ante el Seaia
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El Bergantiños B es más líder en Tercera Futgal de la Costa tras la sexta jornada al no fallar en su visita a Muros y aprovechar el tropiezo sufrido por el Laxe en su campo ante el Mazaricos.

Los carballeses completaron un buen partido en Agra da Filgueira para acabar doblegando al Muros por 1-4. 

La superioridad rojilla se plasmó en la segunda mitad después de que al descanso se llegase sin que se moviese el 0-0 inicial.  Pablo Pose (2), Rian y Osumane marcaron para el Bergantiños, mientras que Eduardo fue el autor del tanto muradán.

El Laxe, por su parte, fue sorprendido por un buen Mazaricos, que acabó imponiéndose por 2-4. Paredes y David hicieron los goles de los locales; Raúl (2), Luis y Adrián anotaron para los mazaricanos, que son terceros.

La cuarta plaza es para el Monte Louro que goleó al Inter de Brens por 5-1, con goles de Álex (2), Saúl y Simón; y de Romero para los ceenses.

Tampoco falló en su campo un Sporting Zas que se deshizo del Sporting Seaia por 5-2. Los goleadores del partido fueron: Redondo (2), Iago (2) y Pablo Fuentes; Erik y Eduardo por parte visitante. Los zasenses jugaron media hora con uno menos por expulsión de Pablo Fuentes.

Más igualdad hubo en el Cerqueda-Volantes de Baño, que se decidió en el añadido  (4-3). En el minuto 54 ganaban los visitantes por 0-3, goles de Ryan (2) y Hossni, pero a partir de aquí solo hubo un equipo sobre el campo, un UD Cerqueda que volteó el marcador con goles de Álex, Cesáreo, Iago y Pedro, éste último en el 92.

Con victoria local también finalizó el Camelle-Lira (3-1). Marcaron Suárez, Lucas y Sandro; y Óliver para los carnotanos.

En el duelo de colistas CD Razo-CD Nantón se impusieron los carballeses por 3-2, sumando así su primer triunfo en la liga y dejando a su rival como único rival que aún no sabe lo que es ganar. Álex, Marco y Jacobo marcaron para el Razo y Jorge hizo doblete en el Nantón.

El Xuventude Laracha gana 14-0

En el Grupo I la goleada de la jornada se dio en el Xuventude Laracha-Deportivo Cristal, que acaba ni más ni menos que con un 14-0 (8-0 al descanso). A destacar la exquisita deportividad de un cuadro visitante que solo contó con doce jugadores.

Los laracheses continúan segundos en la tabla empatados a 18 puntos con el Maravillas.

En el Grupo III el derbi San Martiño-Rodís finalizó sin que se moviese el 0-0 inicial.

El Atlético Cercedense, que sigue tercero tras Aranga y Vizoño B, ganó por la mínima (0-1) en Vilasantar gracias a un gol de Daniel en el minuto 35.

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