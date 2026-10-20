La AD Fogar da Xuventude confía en llevar la suerte a socios y simpatizantes a través de la venta de lotería de Navidad

La entidad vende participaciones de 3 euros del número 60.617

La Agrupación Deportiva Fogar da Xuventude y sus secciones de Carballo y Oleiros, anuncia a los socios, familias de deportistas y simpatizantes en general que ya tiene a la venta las participaciones de lotería de cara al sorteo de Navidad. Las entidad aspira a llevar la suerte a su masa social y a recaudar algunos fondos para ayudar a financiar sus actividades.

En esta ocasión se vuelve a apostar por el número 60.617, que se repartirá en participaciones de 3 euros con un donativo de 0,50 euros.

Todas las personas interesadas en tentar a la fortuna y colaborar al mismo tiempo con la AD Fogar, ya pueden hacer reservas o solicitar participaciones para su distribución y venta a través de la dirección de correo electrónico del club: info@adfogar.com.

También se dispone de participaciones para ponerlas a la venta en los lugares habituales de entrenamiento tanto de Carballo como de Oleiros.

En los doce años que el club lleva jugando al 60.617, el número resultó premiado en cinco ocasiones, concretamente los años 2014, 2016, 2018, 2020, 2021.