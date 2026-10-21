Giménez: "Mi tiempo en el Atlético ya terminó, no me va a tocar volver"

Giménez durante el último partido de Liga, ante el Levante Quintana

José María Giménez vuelve a casa. El Deportivo visita este sábado (a las 21.00 horas) al Atlético de Madrid, club en el que el central uruguayo militó durante trece temporadas y que le permitió dar el salto a Europa. Ahora, como blanquiazul, el defensor regresará a un escenario que conoce a la perfección para medirse a su antiguo equipo. Giménez analiza las claves de un partido especial, valora el potencial de sus compañeros en el eje de la zaga y repasa su rápida adaptación a A Coruña, una ciudad en la que se ha integrado muy rápidamente.

Cinco jornadas sin ganar. “Si ves los partidos, hemos jugado bien. La liga es competitiva y, sobre todo, los detalles te penalizan. Contra el Sevilla no supimos interpretarlo bien y llegó la derrota. El del Betis fue un gran partido, incluso oportunidad de ganar. Getafe, merecimos ganar y contra la Real Sociedad se nos fue por detalles. El del otro día (Levante) no se nos puede escapar. Tenemos la autocrítica y la madurez necesarias para saberlo. Somos un equipo joven y siempre intentamos ganar y generar. Estuvimos siempre en los partidos. El equipo está creciendo un montón y se esfuerza día a día. Con ese trabajo y humildad estoy convencido de que todo va a ir bien. El trabajo paga”.

Partido contra el Atlético. “El míster tiene el conocimiento para saber qué hacer. No hace falta que me pregunte nada, pero si es necesario, charlaré con él. No soy quien para decirle quién puede o debe jugar. El equipo tiene ilusión. Es un grandísimo rival que viene con una racha muy positiva. Nosotros tenemos nuestras armas y herramientas”.

Vuelve a casa. “Es especial. Vuelvo al estadio que prácticamente inauguré. Lo afronto como un partido más, sabiendo que hay que trabajarlo, pero siendo consciente de que lo voy a disfrutar”.

Sin cláusula del miedo. “Pedí que no existiese esa cláusula. Quiero estar disponible en todos los partidos. Era algo que sabía que podía darse y estoy agradecido a que me diesen esa posibilidad”.

Racha del Atlético. “Tengo contacto diario con ellos. Se les ve bien y fuertes. Es un grupo que está acostumbrado a demostrar eso. Están sabiendo sufrir también, ayer lo demostraron. Con uno menos y generando ocasiones para la victoria. A pesar de estar en inferioridad, y de todos los fichajes nuevos, sabe sufrir y tener sus oportunidades”.

Sustituto de Cuti Romero. “Es un jugador que tiene mucha jerarquía. Supongo que jugará Marc (Pubill) y Robin (Le Normand). Están a gran nivel y saben adaptarse. El Atlético tiene una gran plantilla. Lo que más les diferencia es que cualquiera puede partir de inicio. Juegue quien juegue, no se va a notar la baja del Cuti”.

Recibimiento. “Tengo mucho cariño al club y su gente. Ellos también a mí, así me lo demostraron. Yo intenté devolverlo con trabajo y esfuerzo. No lo pienso, pero sé que me van a recibir de buena manera. Establecimos una relación muy bonita. Ahora mi tiempo en el club ya se terminó. Di un paso al lado. Estoy cedido, pero la gente ya sabe que no me va a tocar volver. Es la realidad. El sábado voy a tener recuerdos que son imborrables”.

Adaptación a A Coruña. “No quiero ser irrespetuoso, porque sigo siendo jugador del Atlético. Me queda esta temporada y otras dos. A Coruña me enamoró. Su gente, sus calles, su mar… Es increíble. Mis hijos también se han adaptado muy rápidamente. Me fui 21 días para la selección y extrañé la ciudad. Quería volver. Es una ciudad que enamora”.

Jóvenes. “El que es capitán ejerce desde el ejemplo. A partir de ahí, todo lo demás, bienvenido sea. Lo primero que entra es por los ojos. Con los años que llevo, he aprendido mucho. He pasado mil batallas e intento ubicarme en cada situación. Al final, soy de sangre caliente y muchas veces me enfado de más, pero primero trato de servir de ejemplo. Luego, si puedo decir alguna palabra a los chicos que necesitan consejo, yo se la digo. Trato de hacerlo para que sigan creciendo y se equivoquen menos. Que no cometan los errores que uno pecó”.

Plazos de la lesión de Bright Ede. “Eso lo tiene que decir el doctor. Está trabajando en su rehabilitación y nosotros lo estamos esperando. Ojalá se ponga bien rápidamente. Hay más compañeros que entrenan día a día y que, si entran, intentarán dar el máximo”.