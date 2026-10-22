Basket Xiria recibe este sábado al peligroso Reino de León

El técnico carballés Héctor Méndez dando indicaciones a sus jugadores Raúl López Molina

La Tercera FEB llega este fin de semana a su primer mes de competición. Uno de los partidos destacados de la cuarta jornada es el que protagonizarán el sábado en el Pabellón Vila de Noia de Carballo el Calvo Basket Xiria y el Caja Rural Reino de León, choque con comienzo previsto para las 19.30 horas.

Los dos equipos han tenido un buen arranque liguero y comparten un balance de dos victorias y una derrota. Curiosamente, los carballeses lograron sus dos triunfos a domicilio tras superar a Culleredo (60-84) y Rosalía (56-113), mientras que en casa sucumbieron por un ajustado 72-74 ante potente Marín Peixegalego.

El Reino de León, por su parte, amarró su dos victorias en su pista, en donde se impuso a Novobasket (115-70) y Sigaltec de Vilagarcía (89-73), para caer derrotado en su desplazamiento a Gijón (83-72).

En cuanto a puntos anotados y encajados, los de Carballo presentan un balance de +79 (269 puntos a favor y 190 en contra), por los +50 de los leoneses.

Los principales referentes ofensivos en las tres jornadas que se llevan disputados son Rubén Rey, que lleva anotados 51 puntos, y Ouwa Camara (38), en las filas carballeses; y Ángel Guijarro (54) y Fernando Salvadores (36), en las visitantes.