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Deportes

El Puebla y el Paiosaco adelantan al sábado su choque de la octava jornada de Preferente

Los de A Porta Santa buscan su primer triunfo fuera de casa del curso

Manuel Froxán Rial
22/10/2026 17:41
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Una acción del Paiosaco-Dubra (3-2)
Raúl López
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El Puebla y el Sofán han decidido adelantar al sábado su compromiso de la octava jornada de Preferente Futgal. El partido se juega en el campo Da Alta a partir de las 18.00 horas.

El equipo de Iván Sánchez busca su primer triunfo del curso a lejos de A Porta Santa,  en donde sumó las dos victorias que lleva hasta el momento. A domicilio los verdiblancos en los dos primeros meses de competición solo consiguieron empatar en el feudo del Mugardos en la cuarta jornada de liga.

Por lo que respecta al Puebla, ahora mismo tiene 9 puntos, dos más que el Paiosaco, después de un balance de dos victorias, las dos en casa, y tres empates (dos a domicilio y uno en casa). Ambos equipos tienen también números similares en cuanto a goles marcados y recibidos (10-12 y 10-13, respectivamente).

Sofán y Dumbría, por su parte, jugarán el domingo y los dos lo harán lejos de su feudo. Los carballeses se desplazan al campo del Pol, partido con comienzo previsto para las 12 horas, mientras que el inicio del Betanzos-Dumbría está fijado para las 16,15 horas.   

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