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Deportes

Lubiáns se desplaza a Girona en busca de su primera victoria

Los carballeses juegan este sábado a partir de las 13.30 horas en la pista del GEIEG

Manuel Froxán Rial
22/10/2026 18:54
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Una jugada del Lubiáns-Olot (2-2)
Raúl López Molina
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Después del aplazamiento de su partido de la pasada jornada ante Reus Deportiu, el Calvo Escola Lubiáns retoma este fin de semana la competición de OK Plata viajando a la pista del GEIEG (Grup Excursionista i Esportiu Gironi). El choque correspondiente a la cuarta jornada liguera se juega en el Pavelló Lluis Bachs a partir de las 13.30 horas de este sábado 24 de octubre.

La Copa de Galicia lograda por el equipo que dirige Ramón Canalda tras imponerse al Compañía de María por 8-2 ha reforzado la ilusión de un plantel que se marca como objetivo en este desplazamiento sumar su primer triunfo de la temporada.

Por el momento el cuadro carballés suma dos empates (ante La Sagrera Es Mou y CH Olot) y una derrota (3-2 en la pista del Ordes), por lo que aspira a estrenar el casillero de victorias para reforzar la confianza de un conjunto que destaca por la juventud que hay en sus filas.

En frente va a estar un GEIEG que lleva un triunfo (1-0 ante el Roller) y un empate (en casa ante el Vilaseca) y dos derrotas (las dos fuera, ante Sant Cugat y Tordera).

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