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Diario de Ferrol

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Deportes

El Bergan visita al filial del Eibar en un duelo que Lamas afronta como "unha gran proba para ver o nivel que temos"

Los carballeses, líderes invictos, juegan este sábado (12.00 horas) ante el cuarto clasificado en un partido que prevén muy duro y en el que deberán ofrecer su mejor versión

Rosa BalsaCarballo
23/10/2026 17:58
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El Bergantiños, partiendo este viernes en autobús hacia Eibar
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El Bergantiños viaja a Eibar (País Vasco) en uno de los desplazamientos más largos de la temporada, para medirse este sábado (Ciudad Deportiva de Areitio, 12.00 horas) al Eibar B, en la octava jornada de Segunda RFEF. Los carballeses, líderes invictos con 17 puntos, afrontan un complicado duelo ante el cuarto clasificado, a solo tres puntos de distancia.

"Estamos nun gran momento e nos chega un gran partido", valora el entrenador del conjunto carballés, Simón Lamas. El técnico ve en el filial del Eibar a uno de los mejores equipos de la competición, un rival competitivo, muy bien organizado a nivel defensivo, que está encajando pocos goles. "Creo que vai ser un partido moi duro fóra da casa", apunta.

"É un rival que nos pode ir ben pola súa forma de xogar", considera Lamas, que tiene claro que habrá que darlo todo para llevarse los tres puntos. "É un rival que na transición con balón nos pode amenazar, co cal tanto a nivel ofensivo como defensivo  teremos que dar a nosa mellor versión" añade.

El técnico rojillo está convencido de que, a pesar de contar con alguna baja y contratiempos, este partido "nos vai vir ben; seguro que o equipo vai a facerse máis forte cando aparecen os problemas"·

"Estamos convencidos de que temos capacidade para poder gañar o partido, pero sabedores de que enfronte imos ter un gran rival", afirma. A estas alturas,  Lamas ve el partido ante el Eibar B como "unha gran proba para ver o nivel que temos, ser capaces de mellorar as nosa prestacións fóra da casa e darlle continuidade á boa dinámica que levamos", concluye.

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