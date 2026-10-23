Deportes
Segunda reunión de los clubs ciclistas de A Laracha, el 15 de noviembre
La cita incluye una salida en bici y una comida en el restaurante Buenos Aires
Los clubs ciclistas de A Laracha celebrarán su II Xuntanza el próximo 15 de noviembre, dando así continuidad a una cita que se llevó a cabo por primera vez en diciembre de 2024 con la presencia de los cinco clubs del municipio: Dowhill, Laracha en Dúas Rodas, Club Ciclista Laracha, De vez en cando y Moito Pedal. El evento está organizado por Manuel Lozano 'Troncha', socio de Dowhill, y principalmente consiste en una salida en bici y una comida de confraternidad.
La marcha ciclista saldrá de la Praza do Concello a las 9.30 horas. Los participantes compartirán posteriormente (a partir de las 15.00 horas) una comida en el restaurante Buenos Aires.