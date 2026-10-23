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Diario de Ferrol

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Deportes

Segunda reunión de los clubs ciclistas de A Laracha, el 15 de noviembre

La cita incluye una salida en bici y una comida en el restaurante Buenos Aires

Rosa BalsaCarballo
23/10/2026 10:36
Encuentro ciclista en A Laracha en diciembre de 2024
Encuentro ciclista en A Laracha en diciembre de 2024
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Los clubs ciclistas de A Laracha celebrarán su II Xuntanza el próximo 15 de noviembre, dando así continuidad a una cita que se llevó a cabo por primera vez en diciembre de 2024 con la presencia de los cinco clubs del municipio: Dowhill, Laracha en Dúas Rodas, Club Ciclista Laracha, De vez en cando y Moito Pedal. El evento está organizado por Manuel Lozano 'Troncha', socio de Dowhill, y principalmente consiste en una salida en bici y una comida de confraternidad.

La marcha ciclista saldrá de la Praza do Concello a las 9.30 horas. Los participantes compartirán posteriormente (a partir de las 15.00 horas) una comida en el restaurante Buenos Aires.

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