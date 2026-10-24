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Deportes

Baio-Fisterra, duelo en lo más alto de la Liga da Costa

Son los dos únicos equipo que continúan invictos tras las seis primera jornadas

Manuel Froxán Rial
24/10/2026 14:18
Baio y Fisterra ya se enfrentaron en pretemporada en el Trofeo Gasthof
Baio y Fisterra ya se enfrentaron en pretemporada en el Trofeo Gasthof
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El Platas Reinoso acoge este domingo el Baio-Fisterra, sin duda el partido más atractivo de la séptima jornada de la Liga da Costa. El comienzo del choque está fijado para las 16.30 horas y en el mismo se van a enfrentar segundo y primer clasificados.

Los dos equipos están empatados a 16 puntos después de sumar cinco victorias y un empate, por lo que son los dos únicos de la competición que todavía no conocen la derrota. 

En las seis primeras jornadas los fisterráns vieron puerta con mucha más facilidad, de ahí que lleven 26 goles a favor y el Baio tan solo 9. Sin embargo, el equipo que entrena Borja Facal se está mostrando mucho más sólido en defensa, al punto que es el menos batido del grupo con solo 2 goles encajados. Por contra, al Fisterra ya le marcaron 14 y figura entre los cuatro conjuntos del grupo que más goles recibe.

La jornada dominical se completa con estos duelos: Outes-Malpica (18.30), Coristanco-Corme (18.30), Porteño-Cee (16.00), Ponteceso-Cabana (16.30), SD Oza-Corcubión (17.00) y Esteirana-Sofán B (17.00). El Soneira-Camariñas se juega este sábado por la tarde (17.30 horas).

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