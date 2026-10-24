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Deportes

Basket Xiria vuelve a caer en casa en un final ajustado

El Reino de León acabó imponiéndose por 91-95

Manuel Froxán Rial
24/10/2026 22:13
Nicolás Fuentes en una entrada a canasta
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Segundo tropiezo en casa para el Calvo Basket Xiria que se vio superado en la cuarta jornada liguera de Tercera FEB por el Reino de León por un ajustado 91-95. Los carballeses tuvieron muchos problemas para defender a F. Salvadores, máximo anotador del partido con 34 puntos.

El equipo de Héctor Méndez empezó bien y se llevó un primer cuarto en el que los dos equipos se mostraron acertados en el tiro (28-23). El segundo parcial resultó todavía más igualado y acabó cayendo del lado visitante por 1 punto (23-24), de tal forma que al descanso mandaban los verdes pero las espadas continuaban en todo lo alto (46-42).

En el tercer cuarto continuó el equilibrio de fuerzas, si bien volvieron a imponerse los leoneses (21-24), con lo que el marcador se estrechó todavía más (67-66).

En el último acto los de Héctor Méndez tuvieron muchos problemas en defensa y encajaron un parcial de 24-29 que permitió a los visitantes darle la vuelta al marcador (91-95).

En las filas carballeses Eric del Castillo fue su máximo anotador con 16 puntos, seguido de Álex Iglesias con 11. En los visitantes, además de Salvadores, máximo anotador del partido con 34 puntos, sobresalieron los 17 de Guijarro.

En cuanto a estadísticas, los leoneses tuvieron algo más de acierto en tiros de campo (45% y 47%), destacando sobre todo su porcentaje de tiros de tres (27% y 42%). Los carballeses estuvieron mejor en rebotes, ya que capturaron once más que su rival (44 y 33).

Ficha técnica

Basket Xiria, 91: R. Reguera, Eric del Castillo (16), Álex Iglesias (14), Martín García, F. Casariego, Nacho Luaces (13), Santi Martínez (8), Rubén Rey (11), Héctor Rodríguez (2), Lorenzo Sánchez (5), Nicolás Fuentes (10) y Ouwa Camara (12).

Reino de León, 95: Mota, Cabañeros (8), Gacic (8), M. Domínguez (16), S. Valiente, Juan Sevillano (5), J. Valverde (1), F. Salvadores (34), A Guijarro (17) y San Millán (1).

Parciales: 23-18, 23-24, 21-24 y 24-29.

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