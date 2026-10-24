Crónica | Al Dépor solo le faltó el gol en el Metropolitano (1-0)

Kevin Sánchez en la última ocasión del partido Fernando Fernández

A estas alturas es probable que las victorias morales no sirvan de mucho, la sexta jornada sin ganar también fue inmerecida para el Deportivo, que cayó con las botas puestas tras una gran actuación ante el Atlético (1-0). Le sigue faltando pólvora al conjunto blanquiazul, que en el Metropolitano volvió a ser notable en todo lo que sucedió entre las dos áreas... pero de nuevo fue insuficiente.

Hace tiempo que el marcador no le sonríe al equipo blanquiazul, pero los resultados del inicio de temporada sirvieron para sentar las bases del proyecto y, sobre todo, para cargar las reservas de confianza de un grupo que tiene perfectamente claro lo que tiene que hacer. Con la pelota y sin ella. Así se explica la puesta en escena en un escenario como el Metropolitano de un grupo en el que nueve de sus once protagonistas jugaban hace unos meses en Segunda División. Uno de los que no, Josema Giménez, lo hacía en ese mismo verde, pero con otra camiseta, como así se encargó de recordarlo el propio club y afición colchonera. “Respeto al que siempre nos respetó, uno di noi”.

Antonio Hidalgo ha demostrado ser un técnico camaleónico, pero nunca ha ocultado que se siente más cómodo cuando tiene que reaccionar. Cuando nadie le afea plantear el encuentro para, primero, minimizar las fortalezas del rival y, a partir de ahí, ir creciendo hasta mostrar las propias. Era el caso ante el Atlético, al que frenó con maestría y las piezas precisas. Villares para ser la sombra de Pablo Barrios, Loureiro para perseguir a Julián Álvarez. Nunca encontró caminos al área el conjunto rojiblanco a pesar del arsenal de talento que Simeone puso sobre el césped. La caja era zona restringida y la única vía a la portería de Leo Román eran centros laterales y disparos lejanos, siempre bien repelidos por la zaga blanquiazul.

Pero el Dépor se presentó a jugar con el balón también. La versión vintage de Yeremay, que está definitivamente de vuelta, permite que con el canario y un punto de apoyo como Bil Nsongo, el conjunto herculino siempre tenga tiempo para inventarse algo. Las descargas del camerunés siempre estuvieron acompañadas por las cabalgadas del 10, que siempre entendía cuándo debía irse y cuándo debía esperar para que el equipo se juntara. De sus botas salió la mejor ocasión de la primera parte. La presión alta deportivista forzó un error del Atlético y una falta de Pubill a Yere. Su venenoso balón en el golpe franco se le atragantó a Oblak, que se rehizo sacándole un pie increíble a Amatucci en el rechace.Todo en contra

El bloqueo obligó al Cholo a mover la coctelera en el descanso y la mezcla le salió buena incluso antes de que pudiera reposar. Amatucci, demasiado exigido durante toda la tarde, se estiró para tratar de cortar un pase, pero convirtió la pelota en un ataque clarísimo del Atlético que Grimaldo convirtió en letal. El lateral llegó en carrera al pico del área y puso un pase en el área imposible para cualquier jugador del Dépor, pero perfecto para que Julián Álvarez la empujara al fondo de la red.

Al equipo coruñés le sentó como un bofetón el tanto y se pasó diez minutos tratando de recomponerse. El Atlético movía el balón con más calma y las costuras empezaron a vérsele al cuadro herculino, al que incluso castigaba más el arbitraje sibilino de un José Manuel Sánchez que sabía bien cuándo tenía que pitar falta y a quién tenía que sacarle las tarjetas.

No es la primera vez que el Deportivo se agarra al partido. No será la última. Con uñas y dientes. Con Kevin Sánchez y Asp Jensen saliendo desde el banco. Así acabó el conjunto blanquiazul empujando al Atlético hasta su área. Pero de nuevo faltó maldad. El balón rondó la zona restringida de Oblak durante buena parte del tiempo añadido, pero el equipo llegó al límite de su incapacidad. El propio Kevin tuvo la mejor ocasión en el área pequeña. Solo tenía que acomodar el pie para empujar un gran centro de Adama… pero el canterano tuvo más miedo que colmillo e hizo lo más difícil: rematar a las manos del portero justo sobre la bocina.

Atlético 1 - 0 Dépor

Atlético: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Hjulmand (Mendoza, m.80), Pablo Barrios (Le Normand, m.46); Kang-In Lee (Sorloth, m.67), Álex Baena, Lookman (Giuliano, m.46); Julián Álvarez.

Dépor: Leo Román; Mella (Adama Traoré, m.57), Altimira, Miguel Loureiro, Giménez, Quagliata (Asp Jensen, m.80); Mario Soriano, Amatucci (Riki, m.83), Villares (Luismi Cruz, m.57); Yeremay, Bil Nsongo (Kevin Sánchez, m.80).

Goles: 1-0, m.48: Julián Álvarez.

Árbitro: José Mª Sánchez (c. murciano). Amonestó a Loureiro (m.62), Yeremay (m.75), Quagliata (m.79) en el Dépor y a Pubill (m.27), Baena (m.85), Sorloth (m.85) y Guliano (m.86) en el Atlético.

Incidencias: Estadio Metropolitano, 68.674 espectadores.