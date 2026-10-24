El Calvo Xiria no tuvo opciones ante un Atlético Novás superior

Una acción del Calvo Xiria-Carballal de liga Raúl López

Desde el inicio, Valinox Novas mostró una clara intención ofensiva y se puso arriba con un 4-2. Sin embargo, Calvo Xiria no se dejó intimidar. David García Pichel anotó dos goles consecutivos que mantuvieron al equipo cerca en el marcador.

A lo largo de esta primera mitad, se produjo una exclusión en el Calvo Xiria que permitió al Valinox aumentar su renta con goles de Diego Prada Mena y Miguel Laguna Domínguez. A pesar del esfuerzo defensivo y algunas acciones destacadas como los lanzamientos fallados por parte carballesa, el dominio local fue evidente logrando llegar al descanso con un renta de 19-13.

La segunda mitad comenzó igualada pero rápidamente el Atl. Novás aprovechó su ritmo ofensivo para estirar aún más su ventaja gracias a las intervenciones clave de Nicolás López Rey y Alejandro Dorado Martínez. A medida que avanzaba la segunda parte, los cambios tácticos introducidos por ambos entrenadores fueron notables.

El visitante Adrián Dubra realizó ajustes estratégicos para intentar contener las penetraciones del lateral derecho e izquierdo locales. En las filas carballesas también destacó Julián García Cobelo anotando varios goles importantes, aunque insuficientes para cambiar el rumbo del encuentro.

Valinox mantuvo una defensa sólida junto con rápidas transiciones en ataque que culminaron en goles decisivos hasta acabar imponiéndose por un contundente 41-25.

Gustavo Ariel Delgado fue sin duda el mejor jugador del encuentro; su visión privilegiada le permitió realizar conexiones precisas durante todo el partido creando múltiples oportunidades claras para anotar.

Ficha técnica

Valinox Atlético Novás, 41: Jorge Lloria, Iago Flores (3), Xurxo Rivas (1), Javier, Nicolás López (3), José Leiras (2), Martín Davila (5), Rubén López (1), Diego Prada (4), A. Dorado (3), Ismael Gómez (4), Yasir Martínez, Miguel Laguna (3) y Oriol Teixidor (6).

Calvo Xiria, 25: Darío José Calviño (1), Gabrial Castiñeiras (4), David García Pichel (5), José M. Negreira, Pablo Veiga (2), Julián García (9), Saúl Fuentefría (2), Nicolás Cancela, Samuel Veiga, Julián López (2), Andrés Pombo, Samuel Soneira, Senén Garea y Daniel Periscal.

Marcador cada 5': 3-1, 7-2, 10-2, 12-5, 15-10, 19-13 (descanso); 22-15, 26-18, 30-21, 34-24, 37-25 y 41-25.