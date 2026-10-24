El Club do Mar recibe la visita de un Queixas que marcha segundo

El San Lorenzo, en la imagen ante el Xallas, recibe en casa al Boimorto

El Club do Mar buscará ante el peligroso Queixas su tercera victoria de la temporada para empezar a remontar posiciones en la tabla. El partido se juega este domingo, a partir de las 17.00 horas, en el Municipal de A Laracha.

Los de Caión quieren resarcirse del mal sabor de boca que les dejó el 5-2 encajado el pasado fin de semana en el campo del Calo, pero van a tener en frente a un conjunto cercedense que también llega herido después del 1-2 que encajado hace siete días en su campo ante el Meicende, derrota que significó su primer traspiés de la temporada y que le llevó a ceder el liderato provisional al Praíña.

La jornada dominical se completa con estos enfrentamientos, por lo que a los representantes costeros se refiere: San Lorenzo-Boimorto (17.00), Castriz-Tordoia (17.00); Cacheiras-Xallas (17.30) y Luaña-Muxía (16.45).