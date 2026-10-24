Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Club do Mar recibe la visita de un Queixas que marcha segundo

Los de Caión necesitan empezar a escalar en la tabla pero los cercedenses son uno de los equipos revelación

Manuel Froxán RialCarballo
24/10/2026 14:17
san lorenzo_xallas-005
El San Lorenzo, en la imagen ante el Xallas, recibe en casa al Boimorto
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Club do Mar buscará ante el peligroso Queixas su tercera victoria de la temporada para empezar a remontar posiciones en la tabla. El partido se juega este domingo, a partir de las 17.00 horas, en el  Municipal de A Laracha.

Los de Caión quieren resarcirse del mal sabor de boca que les dejó el 5-2 encajado el pasado fin de semana en el campo del Calo, pero van a tener en frente a un conjunto cercedense que también llega herido después del 1-2 que encajado hace siete días en su campo ante el Meicende, derrota que significó su primer traspiés de la temporada y que le llevó a ceder el liderato provisional al Praíña.

La jornada dominical se completa con estos enfrentamientos, por lo que a los representantes costeros se refiere: San Lorenzo-Boimorto (17.00), Castriz-Tordoia (17.00); Cacheiras-Xallas (17.30)Luaña-Muxía (16.45).

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Baio y Fisterra ya se enfrentaron en pretemporada en el Trofeo Gasthof

Baio-Fisterra, duelo en lo más alto de la Liga da Costa
Manuel Froxán Rial
san lorenzo_xallas-005

El Club do Mar recibe la visita de un Queixas que marcha segundo
Manuel Froxán Rial
WhatsApp Image 2026-10-23 at 17.28.48

El Bergan visita al filial del Eibar en un duelo que Lamas afronta como "unha gran proba para ver o nivel que temos"
Rosa Balsa
Encuentro ciclista en A Laracha en diciembre de 2024

Segunda reunión de los clubs ciclistas de A Laracha, el 15 de noviembre
Rosa Balsa