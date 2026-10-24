Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Escola Lubiáns cae en Girona en los últimos minutos del partido ante el Geieg

A los carballeses, que perdieron por 3-2, no les valió de nada empezar marcando

Manuel Froxán Rial
24/10/2026 15:58
lubians-Olot-005
Una acción del Lubiáns-Olot (2-2)
Raúl López
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La postrera reacción del Geieg catalán cuando el Calvo Escola Lubiáns acariciaba un nuevo empate impidió a los carballeses arrancar algo positivo en su visita a Girona (3-2).

El cuadro de Ramón Canalda tuvo una buena puesta en escena, que le valió para adelantarse en el marcador cuando apenas se llevaban seis minutos de partido. Álex Novoa fue el autor del momentáneo 0-1.

A partir de aquí los visitantes se centraron en defender y tratar de aumentar la ventaja en alguna contra, planteamiento que funcionó hasta que a falta de 4 minutos para el final Oriol Costa puso el 1-1 en el electrónico.

El equilibrio continuó en la segunda mitad hasta que todo se precipitó en los minuto finales. A falta de menos de 5, Mateos Criado consumó la remontada para los catalanes, pero Lubiáns reaccionó a lo grande y a falta de poco más de 3 minutos Álvaro Trigo restableció las tablas. 

Con el 2-2 marcado tan pronto lo más difícil parecía hecho, pero a falta de algo menos de dos minutos Ian Hidalgo marcaba el subía al marcador el definitivo 3-2.

Los carballeses continúan de esta forma en las últimas posiciones de la tabla despues de sumar tan solo dos empates en cuatro partidos.

Ficha técnica

Geieg, 3: Coll Cabarrocas, Mateos Criado (1), Ian Hidalgo (1), Miguel Calero, Nil Tarrés, Oriol Costa (1), Pau Nonell, Pau Dickin y Daniel Just.

Calvo Escola Lubiáns, 2: Rodrigo Ruiz, Álex Pérez, Álvaro Trigo, Álex Novoa y David Sánchez--cinco inicial- Ramón Martín, Antón López, Gorka Oliveira, Aitor Corcuera y Markel Muñoz.

Árbitros: Albert León Figuerola y Sergi Belles Manrique.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

lubians-Olot-005

El Escola Lubiáns cae en Girona en los últimos minutos del partido ante el Geieg
Manuel Froxán Rial
Baio y Fisterra ya se enfrentaron en pretemporada en el Trofeo Gasthof

Baio-Fisterra, duelo en lo más alto de la Liga da Costa
Manuel Froxán Rial
san lorenzo_xallas-005

El Club do Mar recibe la visita de un Queixas que marcha segundo
Manuel Froxán Rial
WhatsApp Image 2026-10-23 at 17.28.48

El Bergan visita al filial del Eibar en un duelo que Lamas afronta como "unha gran proba para ver o nivel que temos"
Rosa Balsa