El Escola Lubiáns cae en Girona en los últimos minutos del partido ante el Geieg

Una acción del Lubiáns-Olot (2-2) Raúl López

La postrera reacción del Geieg catalán cuando el Calvo Escola Lubiáns acariciaba un nuevo empate impidió a los carballeses arrancar algo positivo en su visita a Girona (3-2).

El cuadro de Ramón Canalda tuvo una buena puesta en escena, que le valió para adelantarse en el marcador cuando apenas se llevaban seis minutos de partido. Álex Novoa fue el autor del momentáneo 0-1.

A partir de aquí los visitantes se centraron en defender y tratar de aumentar la ventaja en alguna contra, planteamiento que funcionó hasta que a falta de 4 minutos para el final Oriol Costa puso el 1-1 en el electrónico.

El equilibrio continuó en la segunda mitad hasta que todo se precipitó en los minuto finales. A falta de menos de 5, Mateos Criado consumó la remontada para los catalanes, pero Lubiáns reaccionó a lo grande y a falta de poco más de 3 minutos Álvaro Trigo restableció las tablas.

Con el 2-2 marcado tan pronto lo más difícil parecía hecho, pero a falta de algo menos de dos minutos Ian Hidalgo marcaba el subía al marcador el definitivo 3-2.

Los carballeses continúan de esta forma en las últimas posiciones de la tabla despues de sumar tan solo dos empates en cuatro partidos.

Ficha técnica

Geieg, 3: Coll Cabarrocas, Mateos Criado (1), Ian Hidalgo (1), Miguel Calero, Nil Tarrés, Oriol Costa (1), Pau Nonell, Pau Dickin y Daniel Just.

Calvo Escola Lubiáns, 2: Rodrigo Ruiz, Álex Pérez, Álvaro Trigo, Álex Novoa y David Sánchez--cinco inicial- Ramón Martín, Antón López, Gorka Oliveira, Aitor Corcuera y Markel Muñoz.

Árbitros: Albert León Figuerola y Sergi Belles Manrique.