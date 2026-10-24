El Paiosaco se impone por 1-2 en Puebla con goles de Iván Amor y Lucas

Una jugada del Paiosaco-Dubra de liga Raúl López

El Paiosaco logró una importante victoria en el campo del Puebla (1-2) en partido adelantado correspondiente a la octava jornada liguera de Preferente Futgal. Es el primer triunfo del curso para los verdiblancos lejos de A Porta Santa.

Los de Iván Sánchez completaron un buen partido y se adelantaron superada la media hora de juego gracias a un gol de Iván Amor. Los locales restablecieron las tablas en el marcador por mediación de Iker en el minuto 61, pero tan solo siete minutos más tarde Lucas Ferreiro establecería el definitivo 1-2.

Los tres puntos sumados le permiten al Paiosaco superar al Puebla en la tabla clasificatoria.

Sofán y Dumbría

En esta jornada también les corresponde jugar a domicilio al Sofán y al Dumbría.

Los carballeses se desplazan al campo del Pol, tercer clasificado con los mismos puntos que el Sofán, que es cuarto. Esta circunstancia otorga todavía más valor a los puntos en juego. El equipo que entrena Dani Casal aspira a sumar algo positivo para desquitarse de la derrota en casa sufrida la pasada semana ante el Betanzos (1-3). El partido se juega en horario matinal (12.00).

El cuadro betanceiro es precisamente el rival del Dumbría, al que se mide a partir de las 16.15 horas. Los de Pablo Conde han reforzado su moral después de lograr su primer triunfo la pasada semana.