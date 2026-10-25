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Deportes

Baio y Fisterra empatan (1-1) y todo sigue igual en la parte alta de la Liga da Costa

El Porteño, en cuyo banquillo debutaba Adrián Lema, se impuso por 2-0 

Manuel Froxán Rial
25/10/2026 20:49
El choque del Platas Reinoso entre el Baio y el Fisterra fue tremendamente disputado
El choque del Platas Reinoso entre el Baio y el Fisterra fue tremendamente disputado
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El duelo de la jornada en la Costa entre el Baio y el Fisterra se saldó con 1-1, con lo que ambos equipos se mantienen como únicos invictos del grupo y empatados a 17 puntos en lo más alto de la tabla. Los visitantes empezaron adelantándose por medio de Isaac Fábregas a los 38 minutos pero Pazos volvió a colocar las tablas al inicio de la segunda mitad.

La tercera plaza es para el Camariñas que el sábado goleó a domicilio al Soneira (0-3). Con sus mismo puntos (119 están Ponteceso, Cee y Corcubión. 

Los pontecesanos se llevaron el derbi ante el Cabana por 2-1 tras empezar adelantándose por medio de Hadrián (min. 42). Empató Yeray en el 71 y nueve después sentenció Rama.

El Cee, por su parte, cayó por 2-0 en su visita a un Porteño en el que se estrenaba en el banquillo Adrián Lema. Los goles locales fueron obra de Alfredo y Tacko en la primera mitad.

Oza y Corcubión empataron a un gol. Se adelantaron los visitantes por mediación de Adrián, pero a renglón seguido volvió a igualar David.

Con reparto de puntos también acabó Esteirana-Sofán B (2-2). En el minuto 76 los carballeses ganaban por 0-2, con tantos de Marcos y Rubén, pero en los minutos finales reaccionaron los de Esteiro con goles de Pablo y José Antonio.

En los encuentros que cerraba la jornada, el Coristanco derrotó por 3-2 al Corme y el Outes-Malpica acabó en tablas (1-1).

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