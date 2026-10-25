El Bergan B es más líder tras derrotar al Baíñas (2-1)

Una acción del Bergantiños B-Baíñas (2-1) Raúl López

En Tercera Futgal de la Costa el Bergantiños B aumenta su ventaja al frente de la tabla tras imponerse por 2-1 al Baíñas y empatar el Laxe en su visita a Buño.

En As Eiroas los rojillos se adelantaron con goles de Edeh y Anthony y el visitante Unai acortó distancias en el 90.

El Buño-Laxe finalizó con 4-4. Para los oleiros marcaron Salah (2), Hugo y Alan y para los laxenses José, Juan Martín (2) y David.

Cuatro también le marcó el Monte Louro al CD Razo (4-0). Sus goleadores fueron Saúl, Simón (2) y Javier.

El resto de marcadores quedaron como sigue: Nantón-Muros, 0-10; Volantes de Baño-Sp. Zas, 1-5; Sp. Seaia-Camelle, 3-1 e Inter de Brens-Lira, 2-7.