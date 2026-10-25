El Sofán arranca un punto en el campo del Pol

Imagen del Sofán-Betanzos (1-3) de la séptima jornada de liga Raúl López

El Sofán tenía este fin de semana una salida difícil al Municipal de Pol, recinto del que regresó finalmente con un punto en el zurrón tras finalizar los 90 minutos reglamentarios con empate (1-1).

La igualada final es un buen botín para los de Carballo teniendo en cuenta que se trata de un rival con el que están empatados a puntos en la parte alta de la tabla y también que los lucenses se adelantaron prácticamente en su primera llegada a la portería contraria.

Apenas habían transcurrido dos minutos cuando José Castro puso el momentáneo 1-0 en el electrónico con un certero remate. El Sofán reaccionó bien a este jarro de agua fría y poco a poco niveló las fuerzas, para acabar restableciendo las tablas en los últimos compases de la primera mitad por mediación de Julián.

Los carballeses volverán a jugar a domicilio el próximo fin de semana, concretamente en el feudo del UD Carral.

Derrota del Dumbría en Betanzos

El Dumbría, por su parte, regresó de vacío de su visita a Betanzos (2-0). Pese a la derrota, los de Pablo Conde realizaron un buen partido, al menos en el plano defensivo toda vez que los goles locales no llegaron hasta el tramo final del encuentro. Jorge hizo el primero a falta de media hora y André marcó el definitivo 2-0 en el 90.