Reparto de puntos en el Club do Mar-Queixas (3-3)

Una acción del Club do Mar-Queixas disputado en el Municipal de A Laracha Raúl López

El Club do Mar tuvo que conformarse con sumar un punto ante un buen Queixas (3-3), que jugó desde el minuto 40 de partido con uno menos por la expulsión de Kevín Andrés por roja directa.

Los visitantes demostraron el porqué de su condición de equipo revelación y empezaron adelantándose por mediación de Mateo, aunque la alegría les duró poco porque cinco minutos después empató Tiago, resultado con el que se llegó al descanso.

En la segunda los de Cerceda volvieron a adelantarse pronto, de nuevo por medio de Mateo, pero el gol volvió a desatar a los de Caión que en cuestión de muy pocos minutos le dieron la vuelta al marcador con dos goles de Adrián. En el 84 Samuel Rios estableció el 3-3 definitivo.

El San Lorenzo logró una importante victoria ante el Boimorto (2-1), con goles para los locales de Javier Pérez y Hugo.

También ganó el Muxía en su desplazamiento a Brión para enfrentarse al Luaña (1-2). Guillermo y Fran Moreira, éste en el minuto 85, materializaron el triunfo.

La cruz de la moneda fue para Castriz y Xallas, que cayeron derrotados. El Castriz perdió en casa 2-5 ante un Tordoia superior, que al descanso ya mandaba por 1-2. Fabio y Gesto marcaron para los locales; y Víctor (2), Brayan (2) y David lo hicieron para los visitantes.

El duelo de colistas entre Cacheiras y Xallas cayó del lado local por 3-2. Para los visitantes, que vuelven a ser colistas, anotaron Alberto y David.